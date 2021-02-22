تراند اليوم : اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2018 صناعى.زراعى.تجارى .. الان نتيجة الشهادة الثانوية التجارية2018 برقم الجلوس

رسميا أكد مصدر مقرب من وزارة التربية والتعليم المصرية قبل قليل أن موعد إعلان النتيحة نهاية الأسبوع الجارى يوم الخميس الموافق 28-6-2018، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى 2017 بشكل ملحوظ.

فمن المقرر ان تعقد وزارة التربيه والتعليم اليوم الخميس الموافق 28/6/2018 مؤتمر صحفيا بديوان عام وزارة التربيه والتعليم لاعلان نتيجة الدبلومات الفنية الزراعى والتجارى والصناعى نظام الثلاث والخمس سنوات والنظام المزدوج للعام الدراسى 2017/2018



وتشير المؤشرات العامة ان نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام مبشرة ومطمئنة وافضل من العام الماضى وكانت امتحانات الدبلومات انطلقت يوم السبتب الموافق 19 مايو وانتهت يوم الخميس 31 مايو وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى الجمهورية 700 الف طالب بمختلف التخصصات والشعب.

طلاب الدبلومات الفنية تخصص دبلوم التجارة والزراعة والصناعية للعام 2018 بامكانكم ااطلاع وفحص نتيجة الدبلومات الفنية الخاص بكم اول باول فور اعتمادها ونشرها من قبل وزارة التعليم عبر الرابط المباشر للنتائج والذي نضعه لكم اليوم من خلال المقال التالي.

يمكن لطلبة الدبلومات الفنية بالتخصصات المختلفة الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الضغط علي هــــــنـــــــــــــــا، ونتمنى لكم النجاح.

ومن المقرر اعلان النتيجة فى نهايو يونيو او الااسبوع الاول من شهريوليو القادم على أبعد تقدير.

والآن نبين لكم الرابط الخاص بـ موقع بوابة التعليم الفني، أو كما يسمى البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث تم خصيصاً إنشاءه بغرض الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 في مصر( الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي).

نتيجة الدبلومات الفنية

أكد مصدر مسئول تابع لوزارة التربية والتعليم بتصريحات، عن أن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، سيكون يوم الخميس 28-6-2018، وسيعقد المؤتمر الصحفي لاعتماد النتائج بجميع الشعب من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حال الانتهاء من عمليات الصد والمراجعة بكنترولات التصحيح لأوارق إجابات الطلاب في الشهادات الفنية.

وبعد أن انتهت الامتحانات بدون مشاكل يستمر كنترول شهادة الدبلومات الفنية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات نهاية العام الدراسي 2018، للثانوية الصناعية والثانوية التجارية والثانوية الزراعية، لإعلان النتيجة في موعدها، ويسعدنا عبر موقعكم مصر فايف أن نشارككم فرحتكم بالحصول على نتيجة شهادة دبلوم الصنايع 2018، ونتيجة شهادة دبلوم التجارة 2018، ونتيجة شهادة دبلوم الزراعة 2018، بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، وستجدون البيانات الرسمية التي ستصدر عن وزارة التعليم حول نسب النجاح مرفقة بكافة تفاصيلها.