تراند اليوم : متى تبدا الدراسه في المملكة العربية السعودية 2018- 1439 التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440 السعودية موعد عودة المدارس 1440 السعودية

من المقرر أن تبدأ اول ايام الدراسية في الفصل لدراسي الاول في السعودية بتاريخ 22-12-1439 هـ ، الموافق 2-9-2018 مـ ، لجميع المدارس في المملكة العربية السعودية.

حيث نزودكم اليوم بالتقويم الدراسي لطلاب المملكة العربية السعودية للعام 1440 - 2018 وجميع الاعوام الدراسية القادمة ، لجميع طلاب السعودية ، لكي يتمكنوا من الاطلاع الجيد على التقويم الدراسي وموعد العودة الى المدارس.

التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440 الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 2018/09/02 إجازة اليوم الوطني 1440/01/13 2018/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1440/04/09 2018/12/16 بداية إجازة منتصف العام 1440/04/20 2018/12/27 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1440/04/30 2019/01/06 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1440/08/16 2019/04/21 بداية اجازة نهاية العام 1440/08/27 2019/05/02

التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية للسنوات القادمة :