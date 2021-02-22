تراند اليوم : وصفة طبيعية وفعالة للحصول على شعر أملس وناعم دون اللجوء للكيماويات والسشوار

غزة/ الخليج 365

ربما الاستخدام المتكرّر للأدوات الكهربائيّة الخاصة بتجفيف وتمليس الشعر إلى تعريضه للجفاف، وفقدان الحيوية، والتلف. ولكن هل تعلمون أنه بالإمكان الاستغناء عنها بشكل نهائي مع الحفاظ على شعر مالس وناعم بفضل خلطات طبيعيّة سهلة وسريعة التحضير

- 3مكوّنات فقط

لتمليس شعرك بطريقة طبيعيّة، ودون الحاجة لأي أدوات تمليس أنت بحاجة إلى 3مكوّنات فقط، هي: صفار بيضة، ملعقتان كبيرتان من العسل، و4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي هذه المكوّنات جيداً وطبّقيها على شعرك الجاف ثمّ غطّيه بقبّعة استحمام بلاستيكيّة، واتركي المزيج عليه لمدة 20 دقيقة. قومي بعد ذلك بتفويح شعرك بالماء وغسله بالشامبو الذي تستعملينه عادة.

استعيني بمنشفة قطنيّة لتجفيف شعرك من الماء ثمّ سرّحيه جيداً واتركيه يجفّ نهائياً في الهواء الطلق. وستلاحظين أنه أصبح ناعماً ومالساً كما ترغبين.

- لشعر ناعم ولامع

للحصول على شعر ناعم ومشرق بلمعانه، يمكنك تحضير خلطة أخرى تتألف أيضاً من 3 مكوّنات فقط: صفار بيضة، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وعصير نصف حبة من الليمون. فهي غنيّة بالفيتامينات والعناصر الأساسيّة التي تغذّي الشعر وتعيد إليه الحيويّة واللمعان.

طبّقي هذه الخلطة على شعرك الرطب بعد غسله بالشامبو، ثمّ دلّكي فروة رأسك جيداً واتركي الخليط عليها لمدة 10 دقائق قبل غسل الشعر بالشامبو من جديد وتركه يجفّ في الهواء الطلق. يمكنك الاستعانة بهذا القناع مرة أسبوعياً للحفاظ على نعومة ولمعان شعرك.

- فوائد متعددة

يتميّز كل من المكوّنات المستعملة في هذه الخلطات بفوائد متعددة في مجال العناية بالشعر:

• البيض: يتكوّن من البروتينات نفسها المكوّنة للشعر، وهو بذلك يساعد على تغذيته وتقويته، كما يحارب جفافه ويزيد لمعانه مما يكسبه مظهراً صحيّاً.

• زيت الزيتون: يعمل كبلسم فعّال لجميع أنواع الشعر. فهو يحميه من التلف، يغذّيه بالعمق، ينعّمه ويزيد لمعانه، كما يساعد في تعزيز نموّه.

• العسل: يُستخدم العسل كمكوّن أساسي في خلطات فرد الشعر وتمليسه، فهو يرطّب الشعر، ويغذّي بصيلاته، ويعالج جفافه كما أنه يقلّل من تساقطه ويُعزّز كثافته. وهو يمنح الشعر ملمساً ناعماً ويسهّل عمليّة تسريحه.

• عصير الليمون: يتمتع عصير الليمون بفعالية في تقوية الشعر ومنحه مظهراً صحيّاً لامعاً، كما يجعله ناعماً وحريريّ الملمس