تراند اليوم : رابــــــــــــــــــــــــــط نتائج توجيهي 2018 فلسطين "علمي وادبي وشرعي وتجاري وصناعي"

منذ انتهاء طلاب الثانوية العامة في فلسطين من تقديم امتحاناتهم النهائية للشهادة الثاننوية ، وهم يتسائلون عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة التوجيهي الانجاز للعام 2018 .

وزارة التربية و التعليم العالي في فلسطين، اكدت من خلال بيان هام اصدرته يتعلق بـ موعد نتائج الثانوية العامة ” الإنجاز” للعام الحالي “2018”.

وقالت التربية إن لجنة الامتحانات العامة ستعقد اجتماعها القادم بتاريخ 1/ 7 ( تموز) لتحديد موعد وإجراءات نشر النتائج وعليه لن يكون هناك أي إعلان للنتائج قبل هذا التاريخ”.

ونوهّت الوزارة عبر لجنة الامتحانات العامة في ختام اجتماعها الذي عقدته اليوم، الثلاثاء، برئاسة الوزير د. صبري صيدم– بالاشتراك بين الضفة وغزة – لأهمية اعتماد ما يصدر عن الوزارة من بيانات رسمية بخصوص موعد إعلان النتائج درءاً للإرباك الذي يرافق المشهد عادة كل عام؛ نتيجة نشر أخبار غير دقيقة عن الموعد.

وتقدّمت وزارة التربية والتعليم بالتهنئة لكافة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والأسرة التربوية قاطبةً بمناسبة انتهاء الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة” الإنجاز” لهذا العام.

واعتبرت أن نجاح الامتحان في مراحله كلّها ما كان ليتحقق لولا الالتزام الكبير الذي أبداه العاملون في الامتحان، منوهّة إلى أن الامتحان سار بانتظام في مدارسها بالضفة الغربية وقطاع غزة وخارج الوطن، بعد أن وفرّت الوزارة الإمكانيات التي من شأنها إخراج الامتحان بصورة تتقاطع وما تنشده دوماً من انتصار دائم للمهنية.

ويمكن للطلاب عبر البوابة إدخال الاسم الاول للطالب ورقم الجلوس الخاص بهم والحصول على نتيجة الثانوية فوراً.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر رابط الوزارة من هنا