تراند اليوم : الفنانة المصرية رانيا يوسف تعلن انفصالها عن زوجها الثالث

القاهرة/ الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام انفصالها من زوجها رجل الأعمال طارق عزب .

وقالت رانيا يوسف عن انفصالها: "بكل حب وود واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي بعد زواج استمر ٦سنوات قدر الله وما شاء فعل".

وبذلك تنتهي الزيجة الثالثة للفنانة رانيا يوسف، والتي استمرت 6 سنوات، حيث سبق لها الزواج من المنتج محمد مختار ورجل الأعمال كريم الشبراوي.

ومن ناحية أخرى تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلمها السينمائي الجديد "عش الدبابير" بطولة مجدي كامل، وسارة سلامة، ونور فخري، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

وكان آخر فيلم قدمته رانيا يوسف للسينما عام 2015 مع عمرو سعد وحمل عنوان “ريجاتا” للمخرج محمد سامي