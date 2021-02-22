تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق عبر موقع ناجح – نتائج الامتحانات الثالث متوسط 2018 نتائج الثالث متوسط 2018 صلاح الدين

نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق الدور الأول ستظهر خلال الدقائق القليلة القادمة على موقع ناجح والسومرية نيوز وموقع النجاح ورابط وزارة التربية العراقية، لذا على الطلاب تجهيز رقم التسجيل من أجل الصحول على النتائج بسهولة ويسر، ويُذكر أن نسب النجاح مرتفعة للغاية في المواد الدراسية، مما ينبأ بنسب نجاح مبشرة في نتائج الثالث متوسط.

نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق

تتيح وزراة التربية العراقية أكثر من رابط للحصول على نتيجة الثالث متوسط في العراق 2018 في الدور الأول، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب أثناء ظهور النتيجة، وبالرغم من قلق الطلاب بسبب تأخر النتيجة، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية العراقية أن نسب النجاح ممتازة في المواد الذي تم الانتهاء من تصحيحها بواسطة الكوادر التدريسية العاملة في المركز المخصص لفحص الدفاتر الامتحانية.

يرجع السبب وراء عدم ظهور نتائح الصف الثالث متوسط في العراق إلى عدم اكتمال عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية في بعض المدارس في العديد من المحافظات العراقية، وبواسطة رقم الجلوس والاسم والمحافظة يستطيع الطالب الحصول على نتائج الثالث متوسط حال ظهورها، وجاءت الأخبار من داخل الوزارة أن النتيجة ستُعتمد في الأيام المقبلة محافظة تلو الأخرى، وسنقدم لكم روابط نتائج الثالث متوسط 2018.

نتائج الثالث متوسط 2018 عبر موقع ناجح

نتابع نتائج الثالث متوسط في العراق 2018 معكم لحظة بلحظة، ونوافيكم بكافة تصريحات وزير التربية العراقي عن أعمال الامتحانات، ومن الجدير ذكره أن الصيدلي أوضح أنه يتابع تصحيح الدفاتر الامتحانية ورصد النتيجة والدرجات، كما أكد أن العملية التصحيحة للأوراق تسير بشكل صحيح للغاية، وعلى الطلاب الآن ترك رقم الجلوس والاسم والمحافظة في تعليق أسفل المقال، حتى نتمكن من الاستعلام عن نتيجة ومساعدته حين ظهورها.

ستظهر نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق في كافة المحافظات وهي: محافظة بغداد الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، محافظة البصرة، محافظة أربيل، محافظة الأنبار، محافظة المثنى، محافظة كربلاء، محافظة النجف، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة ديالى، محافظة القادسية، محافظة ذى قار، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك، محافظة دهوك، محافظة ميسان.

نتابع معكم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق وكافة المحافظات الآن، حيث أن النتائج جاري تحميلها على رابط موقع ناجح ورابط وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز.

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