تراند اليوم : افحص نتيجه دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2018 الاسكندرية - الغربية- سينا- دمنهور-مرسي مطروح

تعرف على نتيجتك في امتحانات الشهادة الدبلوم الصنايع برقم الجلوس 2018 لمحافظة الاسكندرية - الغربية- سينا- دمنهور-مرسي مطروح بالاسم ورقم الجلوس.

حتى اللحظة لم يتم الاعلان رسميا عن نتائج الدبلومات الفنية في جمهورية مصر العربية لجميع المحافظات، حيث يجري الآن عملية مراجعة وتدقيق جميع النتائج على ان يتم ظهور نتائج الطلاب خلال الأيام القلية القادمة أو بداية الشهر المقبل رسميا عبر موقع الوزراة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2018 :-

يمكن لطلبة الدبلومات الفنية بالتخصصات المختلفة الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الضغط علي هــــــنـــــــــــــــا، ونتمنى لكم النجاح.

فقد تمكن طلاب الدبلومات الفنية من تقديم كافة امتحانات نهائية الفصل الدراسي الثاني في جمهورية مصر العربية، الخاصة في جميع المحافظات المصرية القاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ والفيوم والغربية والدقهلية ومرسي مطروح وسينا وكافة المحافظات المصرية كاملة.

وزارة التربية والتعليم الفنى الدكتور أحمد الجيوشى ، أكد انه تم الانتهاء فعليا من تصحيح المواد الثقافية لطلاب الدبلومات الفنية داخل الكنترولات وتم البدء فى تصحيح مواد التخصص ، منوها ً إلى أن المواد الى اشتكى منها الطلاب وهى 5 مواد سيتم الاعلان عن نتيجة العينة العشوائية لها اليوم

ومن المقرر اعلان النتيجة فى نهايو يونيو او الااسبوع الاول من شهريوليو القادم على أبعد تقدير.

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الرابط التالي حال نشرها واعتمادها رسميا من قبل الوزارة.

والآن نبين لكم الرابط الخاص بـ موقع بوابة التعليم الفني، أو كما يسمى البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث تم خصيصاً إنشاءه بغرض الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 في مصر( الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي).

نتيجة الدبلومات الفنية

أكد مصدر مسئول تابع لوزارة التربية والتعليم بتصريحات، عن أن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، سيكون خلال الفترة من نهاية يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، وسيعقد المؤتمر الصحفي لاعتماد النتائج بجميع الشعب من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حال الانتهاء من عمليات الصد والمراجعة بكنترولات التصحيح لأوارق إجابات الطلاب في الشهادات الفنية.

وبعد أن انتهت الامتحانات بدون مشاكل يستمر كنترول شهادة الدبلومات الفنية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات نهاية العام الدراسي 2018، للثانوية الصناعية والثانوية التجارية والثانوية الزراعية، لإعلان النتيجة في موعدها، ويسعدنا عبر موقعكم مصر فايف أن نشارككم فرحتكم بالحصول على نتيجة شهادة دبلوم الصنايع 2018، ونتيجة شهادة دبلوم التجارة 2018، ونتيجة شهادة دبلوم الزراعة 2018، بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، وستجدون البيانات الرسمية التي ستصدر عن وزارة التعليم حول نسب النجاح مرفقة بكافة تفاصيلها.