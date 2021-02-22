تراند اليوم :  وزارة التربية والتعليم السودانية : نتيجة توزيع طلاب شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2018 الدور الثاني .. نتيجة توزيع شهادة الاساس2018 الاكمال ولاية كسلا الجزيرة النيلين

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية ، نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الاساس ، حيث نرصد لكم اليوم نتيجة توزيع طلاب شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2018 وكسلا والجزيرة والنيلين مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان،نتائج مرحلة الاساس للعام 2018 لجميع طلاب الثامن في الخرطوم عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت عبر بوابة "الاساس".

يمكن لجميع طلابنا في السودان معرفة وإستخراج نتائج شهادة الاساس بولاية الخرطوم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ، (أضغط هنــا) ومن ثم سيتم الدخول علي الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية سيتم إختيار نتائج الأساس واختيار الصف الثامن وبعد ذلك إختيار ولاية الخرطوم ، وكتابة الاسم ورقم الجلوس وبيانات الطالب ، ومن ثم الضغط علي عرض النتائج وتتمني اسرة موقع كل حصري التوفيق والنجاح لطلابنا جميعاً.

رابط الحصول على نتائج الأساس ولاية الخرطوم عبر وزارة التربية والتعليم

ولقد جلس 154 ألف طالب وطالبة خلال امتحانات شهادة الأساس في ولاية الخرطوم لعام 2017-2018، واستمرت الامتحانات في هدوء تام ومتابعة من قبل الوزارة لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحانات الصف الثامن دون وجود معوقات تمنع أي طالب من التركيز ليحصل على الدرجات المثالية في امتحان الأساس النهائي بجميع المواد الدراسية المقررة لطلاب شهادة السودان.

رابط مباشر لاستعلام عن كافة نتائج امتحانات الثامن الاساسي في السودان، فقد ظهرت نتيجة شهادة الأساس للصف الثامن لعدد من الولايات السودانية للعام 2018 رسميا عبر موقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم السودانية لجميع الطلاب.

اعلنت وزيرة التربية والتعليم ولاية الجزيرة د.نادية العقاب عن نسبة النجاح العامة والتي بلغت 87.5 في المائة بالنسبة للتعليم الحكومي النظامي هذا وقد احرزت المدارس الخاصة نسبة 93.1 في المائة والمدارس القرانية نسبة 88.5 في المائة وقد تقدمت نسبة النجاح لدي الطالبات اكثر من الطلاب بنسبة 91.4و الطلاب نسبة 83.5

نسبة النجاح في المحليات احرزت محلية جنوب الجزيرة المركز الاول وشرق الجزيرة المركز الثاني فيما احرزت ام القرى المركز الثالث ومحلية الحنتصاحيصا المركز الرابع تلتها القرشي ثم الكاملين والمناقل

انفال جلال الجاك احرزت المركز الاول على مستوى بمجموع 280 درجة شاركها كل من حازم احمد حسن محلية مدني الكبرى ورنا كمال الدين خضر مدني الكبرى وحدة مدني شرق المدرسة القرانية هذا وقد جلس لامتحان شهادة الاساس لهذا العام عدد 73.290 طالب وطالبة.

نتائج ولاية الخرطوم 2018 ( شهادة الأساس) من هنا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ( moe.gov.sd)

كما يمكن الإستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2018 السودان برقم الجلوس.

وقد نوهت الوزارة على السادة مصححي الإمتحانات، أن يقوموا بإعطاء كل طالب حقه كاملاً في التصحيح، وأن تسير عملية تجميع الدرجات بشكل سليم وقانوني، وطبقا لذلك فإن عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة الأساس بالسودان تسير بشكل جيد، ولم يتم رصد أية مخالفات.

للحصول على نتائج الصف الثامن شهادة الأساس

رابط الحصول على نتيجة شهادة الأساس