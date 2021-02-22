تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 نتائج العراق الصف الثالث المتوسط الدور الاول وزارة التربية العراقية 2018

نتائج الثالث متوسط 2018 نتائج العراق للصف الثالث المتوسط الدور الاول وزارة التربية العراية 2018،و تظهر نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2018 بشكل تدريجي يومياً ، ويسعى الطلاب وأولياء الامور للحصول على نتيجة الثالث متوسط الدور الاول ، كونها تمثل مرحلة مصيرية من حياة الطالب ، علماً بأن كانت قد بدأت امتحانات الصف الثالث متوسط بالعراق من يوم 27-5-2018 وحتى انتهت يوم لأربعاء 13-6-2018 وتُعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث المتوسط 2018 عبر الرابط الموجود بالاسفل، مع تمنيات الخليج 365 أعلى الدرجات لجميع الطلاب والطالبات.

وقد أشاد السيد الوزير محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقي بالمجهود المبذول من جانب العاملين في لجان التصحيح والمراجعة لرصد درجات الطلاب داعياً لهم التوفيق ويعتمد السيد الوزير نتائج الثالث متوسط في العراق 2018

كما ذكرنا سيتم الكشف عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2018 عبر موقع الوزارة في جميع المحافظات العراقية نوفر لكم النتائج.

النتائج من هنا