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تراند اليوم : لأول مرة.... عملية زراعة وجه تتكلل بالنجاح

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بوسطن/ الخليج 365

أجرى مستشفى “بريغهام” في مدينة بوسطن الأميركية عملية زرع وجه ناجحة في إنجاز تاريخي يسجل لها، حيث قامت بزراعة وجه لشخص افريقي بعد إصابته بحروق بالغة بسبب حادث سير قبل 6 سنوات.

وقد أجرى المستشفى عملية زرع وجه للمريض روبرت تشلسي البالغ من العمر 66 عاماً.

وبحسب المعلومات، فقد استغرقت العملية الجراحية 16 ساعة، وشارك فيها 45 طبيباً وموظفاً ومختصاً.

بالإضافة إلى ذلك، مكث المريض 3 أشهر كاملة تحت المراقبة داخل المستشفى، ثم غادر بعدما تأكد نجاح التدخل الطبي.

والجدير ذكره أن وجه روبرت أصيب بحروق في العام 2013 إثر تعرضه لحادث سير وانفجار سيارته وفقاً لصحيفة القدس العربي.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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