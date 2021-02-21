تراند اليوم : مسلسل بحر الحلقة 42 .. مسلسل بحر الحلقة 42 كاملة اون لاين

مشاهدة الحلقة 42 مسلسل بحر الحلقة 42 كاملة مسلسل االدراما الاجتماعي بحر الحلقة 42 شاهد نت بطولة ماجد المصرى ودياب حول بحر الذي عاد الى بلده الصعيد قاصداً حبه ولكن يوجد سرقة وثأرمنسوبة الى والد بحر وربيع الذي يسعى للثأر بحر الحلقة 42 الحادية والاربعون يوتيوب اون لان ،وتدور أحداثه فى اطار صعيدى وصراعات كثيرة بين الخير والشر التي تدوم طوال حلقات المسلسل ويخوض به المصرى أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما حيث ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة ويشارك فى بطولة “بحر” الفنان ماجد المصرى، محمد دياب، محمد على رزق، حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومن إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى .

يجسد ماجد المصري ضمن أحداث المسلسل شخصية عامل “جريد” وينتمي للدراما الصعيدية، ويخوض به المصري أولى بطولاته المطلقة في عالم ادراما التليفزيونية , وكشف إنه لن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2019، مشيرًا إلى أنه ينتظر التجهيز للجزء الثاني من فيلم “البدلة”، الذي يشارك فيه مع الفنان تامر حسني , يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل “الطوفان” الذي جسد فيه شخصية الشيخ خالد زوج الفنانة وفاء عامر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه على التليفزيون، وشارك في بطولة العمل كل من أحمد زاهر، هنا شيحة، أيتن عامر، فتحي عبدالوهاب، وآخرون من النجوم ,يجسد النجم ماجد المصرى دورين فى مسلسل “بحر”، حيث يجسد دور الأب والابن فى نفس الوقت، حيث يظهر فى الحلقات الأولى بدور الأب ويكمل بعدها دور الابن.

يجسد الفنان محمد لطفي شخصية تاجر سلاح، في إحدى قرى الصعيد التي يتواجد بها “بحر” وهي الشخصية التي يقدمها الفنان ماجد المصري، وخلال بيعه لقطع سلاح يُقرر “بحر” أن يبلغ عنه، وتبدأ رحلة الخلافات بينهما، وعلى إثرها ينزل “بحر” للقاهرة، بحثًا عن الرزق.

ويشارك فى بطولة “بحر” محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان واأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى.

تعرض فضائية الحياة، فى السابعة من مساء كل اليوم، أولى حلقات مسلسل "بحر"، الذى يشارك فى بطولته النجم ماجد المصرى، وينتمى إلى الدراما الصعيدية، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى فى الحادية عشر والنصف مساء والإعادة الثانية فى الحادية عشرة صباحا.

ويعرض مسلسل بحر على قناة الحياة دراما فى العاشرة مساء والإعادة الأولى فى التاسعة صباحا، والإعادة الثانية الثالثة مساء.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد يتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.