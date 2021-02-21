تراند اليوم : ما السر وراء خسارة الفنانة "أحلام" من وزنها الزائد ؟

دبي/ الخليج 365

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الأسباب الحقيقية التي أدت لخسارة 20 كيلو جرام من وزنها في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها اتبعت نظام غذائي ومارست الرياضة وفق جدول معين.

وقالت الفنانة أحلام خلال لقاء صحفي أجري معها أثناء تصوير برنامج أحلى صوت، "أنها أعلنت على هامش حفل أحيته مؤخراً في دبي أنها خسرت 14 كيلو غرام، واكتشفت حتى اللحظة فقدانها 20 كيلو من وزنها الحقيقي".

وأشارت إلى أنها ما زالت تحافظ على وزنها إلا أنها تواجه مشكلة فقدان الشهية. وتابعت أنها لا ترغب حتى في تناول الشوكولاتة، لافتة أنها تنوي أيضاً خسارة 3 إلى 4 كيلوغرامات لتتمتع بقوام مثالي، وفقاً لموقع مجلة لها.

وأثارت الإماراتية أحلام الجدل بشكل كبير منذ شهر، بسبب تغيّر شكلها، إما من ناحية وجهها أو من ناحية نحافتها الكبيرة، وعلّق الكثير من المتابعين على هذه الصور، إذ أجمع معظمهم على أناقتها، فيما كان من بين التعليقات من أعرب عن صدمته بالقول: "ما شاء الله لوك يجنن صغرتِ ٣٠ سنة".