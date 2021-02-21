تراند اليوم : فيديو مقتل البغدادي : شاهد فجر نفسه بقوة أمريكية

عمليات بحث مكثفة تدور على مواقع الويب والسوشال ميديا عن فيديو مقتل البغدادي الذي تم الاعلان عن وفاته اثر تفجيره لنفسه أثناء اشتباك مسلح مع الجيش الامريكي، وقالت وسائل اعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الجيش نفذ أمس السبت، عملية استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أبو بكر البغادادي في سوريا.

ونسبت مجلة نيوزويك الأمريكية إلى مسؤول مطلع بالجيش الأمريكي قوله إن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

ونقلت المجلة عن المسؤول الأميركي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأميركية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.

أما شبكة "سي إن إن" الأميركية فقالت نقلا عن مسؤول بالبنتاغون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأميركية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان وُصِفَ بالمهم في الواحدة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.

جاء ذلك بعد تغريدة قال فيها ترامب إن "أمرا كبيرا حدث للتو".

ولم يكشف ترامب مزيدا من التفاصيل عن هذا الحدث، ولكن تكهنات أشارت إلى أنه قد يتعلق بزعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغداي.