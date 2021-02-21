تراند اليوم : الأفتاء المصرية توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي

القاهرة - الخليج 365

بعد ظهور بعض الاقوال التي تعتبر شراء الحلوى احتفالا بالمولد النبوي الشريف واعتبارها بدعة، أجاز دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، شراء حلوى المولد النبوى والتهادى بها واعتبرته مستحباً.

وقال الاستاذ الدكتور شوقي علام، إن شراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا وإظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرة ً الى انه أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه".

وكانت دائرة الافتاء الفلسطينية اعلنت الثلاثاء 29 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا، ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ وتحدد يوم السبت 9 نوفمبر موعداً المولد النبوى الشريف لعام 1440 هجرياً.