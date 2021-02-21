تراند اليوم : نظام نور برقم الهوية 1441 .. نتائج القدرات

الف مبروك لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحان القدرات العامة والخاص بطلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية ضمن المرحلة الاولى لاختبارات قدرات اختبار القدرات الورقي للعام 1441 .

فقد اعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن جميع نتائج اختبارات القدرات الورقية 1441 لجميع طلاب والطالبات برقم الهوية ورمز التحقيق والتسجيل الكترونيا عبر الانترنت.

حيث يعيش طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية ، في ترقب شديد قبيل لحظة الكشف الرسمي عن نتائج قدرات 1441 ، حيث يسعى عدد كبير من الطلاب واولياء الامور للاطلاع على نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي للعام 1441 الكترونيا عبر الانترنت لجميع المتقدمين لاختبارات القدرات العامة في المملكة العربية السعودية.

هذا ومن المتوقع أن ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 1441 علي موقع قياس،وذلك عبر رابط مركز قياس للنتائج، من هنا، وذلك للفترة الأولي.

نتائج القدرات 1441 :-

زادت عمليات البحث المتواصل حول روابط الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1441 نتائج قياس برقم الهويه فقط 2019 طلاب وطالبات في المملكة السعودية بشكل كبير ، حيث نزودكم اليوم بروابط الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات1440 نتائج قياس برقم الهويه فقط 2018 طلاب وطالبات .

لا يزال موقع قياس القدرات يقوم وبشكل مستمر بالاعلان عن نتائج قياس القدرات للعام 1441 حصرياً عبر موقعه الالكتروني عبر الانترنت ، حيث نضع لكم رابط مباشر لفحص نتائج قياس الكترونيا للعام 1441 لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من خلال رابط موقع القياس والتقويم .

استخرج نتيجة قياس 1441 المعرفية مباشرة من موقع قياس والتقويم ، والتي اعلن عنها مركز القياس والتقويم قبل قلل لجميع طلاب الممملكة العربية السعودية الذين خاضوا اختبارات قياس المعرفية.

حيث نوافيكم بجديد نتائج قياس 1441 روابط الاستعلام ودرجات قياس، فقد أصدر مركز قياس المركز الوطني للقياس والتقويم، اليوم جميع نتائج اختبار ‫القدرات العامة الورقيّة للفترة الثانية لجميع المتقدمين رسميا عبر موقع الالكتروني لمركز قياس والتقويم.

هذا وبامكانكم قرائنا الكرام الاطلاع على كاقة نتائج قياس برقم المدني للعام 1441 لجميع المتقدمين من خلال الرابط التالي، كل ماعليكم هو الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج قياس بكل سهولة ويسر.

يذكر أن إختبار قياس ، لا يوجد فيه أي نجاح أو رسوب ، ولكن يحصل الطالب من خلاله على درجة (أقصاها 100درجة) ، هذه الدرجة لها وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها الطالب للحصول على وظيفة.

ويجب عدم مقارنة درجة الاختبار قياس بنسبة الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى فكل اختبار له أهدافه المحددة، فالمهم هو موقع الطالب بين الطلبة الذين دخلوا اختبار قياس، حيث يتم الاحتساب كالتالي :-

درجة الطالب موقع الطالب

81 فأكثر ................................. أعلى 5% من الطلبة

78 فأكثر ................................ أعلى 10% من الطلبة

73 فأكثر ............................... أعلى 20% من الطلبة

70 فأكثر ............................... أعلى 30% من الطلبة

65 ……….............................. الـمــتـوســـــط

60 فأقل ............................... أقل 30% من الطلبة