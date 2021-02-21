تراند اليوم : نتائج السبر 2020 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy نتائج السبر الترشيحي 2020

اصدرت وزارة التربية السورية اعلان ظهور نتائج سبر البكالوريا دورة 2019 اختبار الترشح للثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء الوزارة من اداء الاخبارات لاعلان نتائج فحص الترشح علي موقع النتائج لجميع طلاب الفرع العلمي والادبي، ويتم الاستعلام عن نتائج سبر برقم الاكتتاب والاسم غبر رابط موقع وزارة التربية السورية .

وتم الاعلان عن نتائج ترشح البكالوريا 2019 بمختلف المحافظات السورية في دمشق ,ريف دمشق ,القنيطرة ,درعا ,السويداء ,حمص ,حماه ,حلب ,إدلب ,اللاذقية ,طرطوس ,دير الزور ,الحسكة ,الرقة، كما جاء في اعلان الوزارة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للتنبية علي جميع الطلاب المتقدمين للترشح من معرفة نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2019

وععلي جميع الطلاب السوريين الكشف عن نتائج امتحان الفحص الترشحي لعام 2019 من خلال موقع moed.gov.sy واختيار الفرع وكتابة رقم الاكتتاب والضغط علي بحث لاظهار نتيجة سبر السوريا ومعرفة حالة الترشح للثانوية العامة لابناء الوطن السوري، واعلنت وزارة التربية السورية ان بلغ عدد المسجلين للاختبار 40393 طالب وطالبة منقصمين بعدد 9301 للفرع العلمي و 31092 للفرع الادبي .

نتائج سبر البكالوريا سوريا 2019

رابط نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2018 من هنا > moed.gov.sy < ويتم الاستعلام عن نتائج الفحص برقم الاكتتاب والمحافظة والفرع .

شروط النجاح باختبار سبر المعلومات الفرع الأدبي:

1_ ألا تقل علامة اللغة العربية عن 50 %

2_ ألا تقل علامة بقية المواد عن 20 %

3_ ألا يقل معدله العام عن 500 من 1000

ويعد الطالب راسباً في الاختبار إذا لم يحقق أي شرط من الشروط الثلاثة المذكورة

أما الفرع العلمي فتتكون مواده ودرجة كالتالي : "عربي 150 - رياضيات 300 - فيزياء 200 - كيمياء100 علوم 150 - انكليزي 100"، ومجموع العلامات 1000 .

شروط النجاح باختبار سبر المعلومات الفرع العلمي:

1_ ألا تقل علامة اللغة العربية عن 40 %

2_ ألا تقل علامة بقية المواد عن 20 %

3_ ألا يقل معدله العام عن 500 من 1000