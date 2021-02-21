تراند اليوم : صورة سيلفي تودي بحياة فتاة

دبي/ الخليج 365

لقيت فتاة من أصول آسيوية، أمس السبت، مصرعها أثناء محاولتها إلتقاط صورة سلفي من هاتفها الشخصي، حيث سقطت من شرفة منزل عائلتها بالطابق الـ 17 في مدينة دبي.

وأفادت شرطة دبي أن الفتاة التي تبلغ 16 عاماً قد توفيت خلال محاولتها تصوير نفسها سيلفي (صورة أمامية) أثناء وقوفها فوق كرسي وهي تجلس على حافة بلكونة الشقة في أحد الأبراج في دبي، حيث اختل توازنها بطريقة مفاجأة ما أدى لانزلاقها وسقوطها للخارج من الأعلى، بينما سقط هاتفها الشخصي في البلكونة، وفارقت الحياة في تلك اللحظة، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وحذر مدير إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي فيصل القاسم، أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة من تلك التصرفات، مؤكداً ضرورة مراقبة الآباء لتصرفات الأبناء.

وأضاف القاسم أنه في أغلب الأحيان اعتدنا على تنبيه سائقي السيارات من خطورة استخدام الموبايل اثناء السواقة اما اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة ومؤسفة أخرى بسبب الموبايل أيضا، حيث كانت ضحيتها فتاة لم تتجاوز عمرها ١٦ عاماً بسبب لقطة سيلفي.