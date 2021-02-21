تراند اليوم : شاب يتقدم لخطبة فتاة فيتزوج والدتها (تفاصيل)

الجزائر/ الخليج 365

تقدم شاب جزائري لخطبة فتاة من البلاد، بعد أن توفيت زوجته قبل نحو عامين، لكنه قرر الزواج بوالدتها بعد أن أعجب بجمالها.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، أن شابا جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية، قرر الارتباط بزوجة ترعى طفليه، بعد أن توفيت عنهما الأم قبل نحو عامين.

وفي التفاصيل، تقدم الشاب لبنت يتيمة الأب تقيم في العاصمة الجزائر، وذهب لرؤيتها في منزل عائلتها كما جرى العرف في المنطقة العربية، لكنه تفاجأ بجمال الأم التي تبلغ 40 عاما.

لم يتردد الشاب في طلب يد الأم، لكنها رفضت رفضا قاطعا، فما كان منه إلا أن لجأ إلى حيلة ليظفر بالأم، حيث دفع صديق له لخطبة البنت التي تبلغ 19 من العمر، وبعد أن تمت إجراءات الزواج، تقدم مرة أخرى لخطبة الأم، وصارحها بأنه وراء زواج بنتها من صديقه.

وفي النهاية، وافقت الأم على الزواج من الشاب، ودخلت عش الزوجية بعد شهر من زواج ابنتها، ثم سافرت معه، لتصبح جارة لبنتها وفي نفس البناية باحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.