تراند اليوم : رجل أعمال يبيع موقف سيارات بقيمة مليون دولار أمريكي

هونغ كونغ/ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن رجل أعمال باع موقف سيارة بمبلغ قيمته 969 ألف دولار أميركي.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست" الصينية، أن المبلغ المدفوع يفوق ثمن عدة شقق وأحيانا فيلا كبيرة في عواصم عالمية، فيما لا تتعدى مساحة موقف السيارة 12 مترا مربعا.

وكشفت الصحيفة عن هوية مشتري الموقف، الذي يقع أمام مركز تجاري ضخم في قلب هونغ كونغ يتألف من 73 طابقا.

ويعتبر "ذا سنتر" واحدا من أكثر المباني التجارية تكلفة حول العالم، ويقع في البلد الذي يعد أحد أهم مراكز الأعمال دوليا.

والبائع هو رجل الأعمال جوني تشوينغ، الذي يمتلك 4 مواقف للسيارات من أصل 400 في المركز التجاري الضخم، وباعها جميعا نظير مبالغة باهظة.

وطبقا لإحصاء أجرته شركة "ميرسير" للاستشارات، فإن هونغ كونغ تعتبر المدينة الأكثر كلفة في العالم، ويبلغ متوسط سعر منزل واحد فيها مليون و250 ألف دولار.

وتشهد هونغ كونغ تباطؤا اقتصاديا في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، غير أن ذلك لم يمنع رجل أعمال من بيع موقف لركن سيارة، مقابل حوالي مليون دولار.