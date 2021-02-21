تراند اليوم : قتل زوجته لسبب تافه جداً

القاهرة/ الخليج 365

أقدم مواطناً مصرياً، على قتل زوجته رمياً بالرصاص الحي، وذلك بعد تقديمها وجبة طعام شتوية، مبررًا جريمته بأن الأكلة غير مفضلة له.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، انّ المواطن قتل زوجته رميًا بالرصاص، لإعدادها وجبة طعام "ملوخية"، وأنًه قد طلب في وقت سابق، تحضير وجبة غير ذلك.

الجاني من قرية دهتورة في مدينة زفتي، أصّر على قتلها، في الوقت التي لم ترتكب جريمة بحقه وان قتلها غير مبرر، وبحسب الاعلام المصري، اعترف المتهم اثناء التحقيق معه، بقتل زوجته، عن عمد.

وكان القاتل قد طلب من زوجته تجهيز وجبة "بامية"، إلا ان زوجته اعدت له طبيخ "الملوخية"، وحصلت مشادة كلامية بينها، ما دفعه لإرتكاب جريمة مروعة، وحاول الانتحار قيل أن يلقي جهاز الشرطة القبض عليه، وتم تحويله إلى النيابة العامة، لإصدار الحكم عليه.