تراند اليوم : الحلقة 118 قيامة ارطغرل 118 : ارطغرل 118 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 118 مترجمة

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 27 الثالثة والعشرون Diriliş Ertuğrul 118. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم من الجزء 4 يحكي عن قبيلة قايي،وبث موقع النور حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 118 الموسم الرابع كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساءاً، ويواصل مسلسل ارطغرل الحلقة 118 تفاصيل أحداث فترة حياة الغازي ارطغرل وصراع ارطغرل مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول،يواصل ارطغرل في الحلقة 118 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع صراعه مع المغول بعدما تخلص بشكل مؤقت من الصليبين ،وتبدأ رحلته بالدفاع عن الدولة السلوجقية خصوصاً بعد عودة نويان المغولي.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

ملخص أحداث الحلقة 118 من قيامة أرطغرل

يدخل نويان في الحلقة 118 لخيمة قبيلة الكايي من خلال تنسيق مع السلطان غياث الدين بهدف التفاوض، ويخبر أرطغرل بأنه تم إختياره لإرساله كرسول إلى زعيم المغول هولاكو.وفي أحداث ارطغرل 118 يدخل عبد الرحمن لخيمة ارطغرل ويقول " نويان بأمر من سلطاننا أتى إلى قبيلتنا لرؤيتك" أرطغرل " ما الذي تقوله أنت يا عبد الرحمن ؟" ارطغرل : ما الذي تريده يا نويان ؟ نويان : سلطانك سيرجو شيئاً من الخان أوغادي ومن أجل تقديم هذا الرجاء اختارك أنت كرسول ، أي ما عليك أن تفهمه أننا سنخرج معك إلى طريق طويل يا ارطغرل ". وتصطدم ألميلا بالسيدة "سوغاي خاتون" التي أصبحت، بديلة لزوجة أرطغرل، حليمة، التي ماتت في الحلقة الماضية.وستلعب دور سوغاي خاتون، الممثلة التركية أويا انوستاسي.وسيكون دورها الاعتناء بالطفل عثمان غازي، الذي ماتت والدته حليمة بعد ولادته. و تبدأ معركة شرسة في قيامة ارطغرل الحلقة 118 بين رجال ارطغرل ونويان المغولي وهم في الطريق إلى حاكم المغول.ويضرب عبد الرحمن نويان ويوقعه أرضاً فيحاول نويان قتله إلا أن ارطغرل ينقذه ويضرب نويان بالرمح،وفي ارطغرل 118 يقول ارطغرل لنويان المغولي " لن تكفي قوتكم أبداً لأسر الأتراك يا نويان".ويقول أرطغرل لنويان " سأتعقب كل خطوة تخطوها".ويقول لنويان لأرطغرل لم يعد لديكم مكان لتهربوا إليه.ويقول ارطغرل " طريقنا هو طريق الذين يستطيعون أن يتخلوا عن أرواحهم وأحبائهم".

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع