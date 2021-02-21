تراند اليوم : متى اول ايام رمضان 2018 في تركيا ؟ هذا اول ايام رمضان في تركيا

متى اول ايام رمضان 2018 في تركيا ،وأجمعت مجموعة من الدول العربية والاجنبية أن أول أيام شهر رمضان هو يوم الخميس،و أكد الدكتور ياسر عبد الهادى، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رؤية هلال شهر رمضان 1439، مساء اليوم مستحيلة فلكيا فى مصر ومكة.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لليوم السابع، أنه لم يستطع أحد طبقا للحسابات الفلكية التمكن من رؤية هلال شهر رمضان 1439 مساء اليوم، وعليه تكون غرة شهر رمضان المبارك 1439 هـ يوم الخميس ويكون شهر شعبان 30 يوما.

وكشف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن الحسابات الفلكية أكدت أن الخميس 17 مايو غرة شهر رمضان المبارك، موضحا أن هناك تنسيقا مع الافتاء والأمر متروك لها لتحديد الرؤية الشرعية للهلال.