تراند اليوم : ارطغرل 118 .. ارطغرل 118 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 118 : شاهد المعركة الأولى بين أرطغرل ونويان

يواصل ارطغرل في الحلقة 118 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع صراعه مع المغول بعدما تخلص بشكل مؤقت من الصليبين ،وتبدأ رحلته بالدفاع عن الدولة السلوجقية خصوصاً بعد عودة نويان المغولي، ويدخل نويان في الحلقة 118 لخيمة قبيلة الكايي من خلال تنسيق مع السلطان غياث الدين بهدف التفاوض، ويخبر أرطغرل بأنه تم إختياره لإرساله كرسول إلى زعيم المغول هولاكو.وفي أحداث ارطغرل 118 يدخل عبد الرحمن لخيمة ارطغرل ويقول " نويان بأمر من سلطاننا أتى إلى قبيلتنا لرؤيتك" أرطغرل " ما الذي تقوله أنت يا عبد الرحمن ؟" ارطغرل : ما الذي تريده يا نويان ؟ نويان : سلطانك سيرجو شيئاً من الخان أوغادي ومن أجل تقديم هذا الرجاء اختارك أنت كرسول ، أي ما عليك أن تفهمه أننا سنخرج معك إلى طريق طويل يا ارطغرل".

وتصطدم ألميلا بالسيدة "سوغاي خاتون" التي أصبحت، بديلة لزوجة أرطغرل، حليمة، التي ماتت في الحلقة الماضية.وستلعب دور سوغاي خاتون، الممثلة التركية أويا انوستاسي.وسيكون دورها الاعتناء بالطفل عثمان غازي، الذي ماتت والدته حليمة بعد ولادته.

و تبدأ معركة شرسة في قيامة ارطغرل الحلقة 118 بين رجال ارطغرل ونويان المغولي وهم في الطريق إلى حاكم المغول.ويضرب عبد الرحمن نويان ويوقعه أرضاً فيحاول نويان قتله إلا أن ارطغرل ينقذه ويضرب نويان بالرمح،وفي ارطغرل 118 يقول ارطغرل لنويان المغولي " لن تكفي قوتكم أبداً لأسر الأتراك يا نويان".ويقول أرطغرل لنويان " سأتعقب كل خطوة تخطوها".ويقول لنويان لأرطغرل لم يعد لديكم مكان لتهربوا إليه.ويقول ارطغرل " طريقنا هو طريق الذين يستطيعون أن يتخلوا عن أرواحهم وأحبائهم".