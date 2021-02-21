تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 pdf .. امساكية رمضان 2018 pdf

امساكية رمضان 2018 pdf نوافيكم اليوم بمواعيد الإفطار والسحور وأيضا مواعيد أوقات الصلاة كاملة لشهر رمضان الكريم 2018، للعام الهجري 1439 بمناسبة قرب شهر رمضان العظيم، نتمنى من الله أن تمحي فيه جميع ذنوبنا وأن تتبدل فيه إلي حسنات.
كل عام والمملكة العربية السعودية بخير بمناسبة حلول رمضان 2018، وكل الأمه العربية والإسلامية أجمع بخير دائما موحدين ومتوحدين دائما علي الخير.
إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بالمدينة المنورة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|04:11 am
|12:18 pm
|03:43 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|04:10 am
|12:18 pm
|03:43 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|04:10 am
|12:18 pm
|03:43 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|04:09 am
|12:18 pm
|03:42 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|04:08 am
|12:18 pm
|03:42 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|04:08 am
|12:18 pm
|03:42 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|04:07 am
|12:18 pm
|03:42 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|04:07 am
|12:18 pm
|03:42 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|04:06 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|04:06 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|04:05 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|04:05 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|04:04 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|04:04 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|04:04 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|04:03 am
|12:19 pm
|03:42 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|04:03 am
|12:20 pm
|03:42 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|04:03 am
|12:20 pm
|03:42 pm
|07:07 pm
|08:37 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|04:02 am
|12:20 pm
|03:42 pm
|07:07 pm
|08:37 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|04:02 am
|12:20 pm
|03:42 pm
|07:08 pm
|08:38 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|04:02 am
|12:20 pm
|03:42 pm
|07:08 pm
|08:38 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|04:02 am
|12:20 pm
|03:42 pm
|07:08 pm
|08:38 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|04:02 am
|12:21 pm
|03:42 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|04:02 am
|12:21 pm
|03:42 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|04:01 am
|12:21 pm
|03:42 pm
|07:10 pm
|08:40 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|04:01 am
|12:21 pm
|03:42 pm
|07:10 pm
|08:40 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|04:01 am
|12:21 pm
|03:42 pm
|07:10 pm
|08:40 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|04:01 am
|12:22 pm
|03:42 pm
|07:11 pm
|08:41 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|04:01 am
|12:22 pm
|03:42 pm
|07:11 pm
|08:41 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|04:01 am
|12:22 pm
|03:43 pm
|07:11 pm
|08:41 pm
إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بمكة المكرمة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|04:18 am
|12:17 pm
|03:34 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|04:17 am
|12:17 pm
|03:34 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|04:17 am
|12:17 pm
|03:34 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|04:16 am
|12:17 pm
|03:33 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|04:16 am
|12:17 pm
|03:33 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|04:15 am
|12:17 pm
|03:33 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|04:15 am
|12:17 pm
|03:33 pm
|06:55 pm
|08:25 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|04:14 am
|12:17 pm
|03:33 pm
|06:55 pm
|08:25 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|04:14 am
|12:17 pm
|03:32 pm
|06:56 pm
|08:26 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|04:14 am
|12:17 pm
|03:32 pm
|06:56 pm
|08:26 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|04:13 am
|12:18 pm
|03:32 pm
|06:56 pm
|08:26 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|04:13 am
|12:18 pm
|03:32 pm
|06:57 pm
|08:27 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|04:13 am
|12:18 pm
|03:32 pm
|06:57 pm
|08:27 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|04:12 am
|12:18 pm
|03:33 pm
|06:58 pm
|08:28 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|04:12 am
|12:18 pm
|03:33 pm
|06:58 pm
|08:28 pm
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|04:12 am
|12:18 pm
|03:34 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|04:11 am
|12:18 pm
|03:34 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|04:11 am
|12:19 pm
|03:35 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|04:11 am
|12:19 pm
|03:36 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|04:11 am
|12:19 pm
|03:36 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|04:11 am
|12:19 pm
|03:37 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:19 pm
|03:37 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:19 pm
|03:37 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:20 pm
|03:38 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:20 pm
|03:38 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:20 pm
|03:39 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:20 pm
|03:39 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:20 pm
|03:40 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:21 pm
|03:40 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|04:10 am
|12:21 pm
|03:40 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بجدة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|04:21 am
|12:19 pm
|03:36 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|04:20 am
|12:19 pm
|03:36 pm
|06:55 pm
|08:25 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|04:20 am
|12:19 pm
|03:36 pm
|06:55 pm
|08:25 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|04:19 am
|12:20 pm
|03:36 pm
|06:56 pm
|08:26 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|04:19 am
|12:20 pm
|03:35 pm
|06:56 pm
|08:26 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|04:18 am
|12:20 pm
|03:35 pm
|06:57 pm
|08:27 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|04:18 am
|12:20 pm
|03:35 pm
|06:57 pm
|08:27 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|04:17 am
|12:20 pm
|03:35 pm
|06:57 pm
|08:27 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|04:17 am
|12:20 pm
|03:35 pm
|06:58 pm
|08:28 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|04:16 am
|12:20 pm
|03:34 pm
|06:58 pm
|08:28 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|04:16 am
|12:20 pm
|03:34 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|04:16 am
|12:20 pm
|03:34 pm
|06:59 pm
|08:29 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|04:15 am
|12:20 pm
|03:35 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|04:15 am
|12:20 pm
|03:35 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|04:15 am
|12:21 pm
|03:36 pm
|07:00 pm
|08:30 pm
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|04:14 am
|12:21 pm
|03:37 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|04:14 am
|12:21 pm
|03:37 pm
|07:01 pm
|08:31 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|04:14 am
|12:21 pm
|03:38 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|04:14 am
|12:21 pm
|03:38 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|04:14 am
|12:21 pm
|03:39 pm
|07:02 pm
|08:32 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:22 pm
|03:39 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:22 pm
|03:40 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:22 pm
|03:40 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:22 pm
|03:41 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:22 pm
|03:41 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:22 pm
|03:41 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:23 pm
|03:42 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:23 pm
|03:42 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:23 pm
|03:42 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|04:13 am
|12:23 pm
|03:43 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بالرياض
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:42 am
|11:50 am
|03:15 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:41 am
|11:50 am
|03:15 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:41 am
|11:50 am
|03:15 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:40 am
|11:50 am
|03:15 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:39 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:39 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:38 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:38 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:37 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:37 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:36 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:36 am
|11:50 am
|03:14 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:35 am
|11:51 am
|03:14 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:35 am
|11:51 am
|03:14 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|03:35 am
|11:51 am
|03:14 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|03:34 am
|11:51 am
|03:14 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|03:34 am
|11:51 am
|03:14 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|03:34 am
|11:51 am
|03:14 pm
|06:39 pm
|08:09 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|03:33 am
|11:51 am
|03:14 pm
|06:39 pm
|08:09 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|03:33 am
|11:52 am
|03:14 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|03:33 am
|11:52 am
|03:14 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|03:33 am
|11:52 am
|03:14 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|03:33 am
|11:52 am
|03:14 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|03:33 am
|11:52 am
|03:14 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|03:32 am
|11:53 am
|03:14 pm
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|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
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|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
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|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
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|06:43 pm
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|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
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|الخميس
|30
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام