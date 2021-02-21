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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 pdf .. امساكية رمضان 2018 pdf

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امساكية رمضان 2018 pdf نوافيكم اليوم بمواعيد الإفطار والسحور وأيضا مواعيد أوقات الصلاة كاملة لشهر رمضان الكريم 2018، للعام الهجري 1439 بمناسبة قرب شهر رمضان العظيم، نتمنى من الله أن تمحي فيه جميع ذنوبنا وأن تتبدل فيه إلي حسنات.

كل عام والمملكة العربية بخير بمناسبة حلول رمضان 2018، وكل الأمه العربية والإسلامية أجمع بخير دائما موحدين ومتوحدين دائما علي الخير.

إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بالمدينة المنورة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:11 am 12:18 pm 03:43 pm 06:59 pm 08:29 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:10 am 12:18 pm 03:43 pm 06:59 pm 08:29 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:10 am 12:18 pm 03:43 pm 07:00 pm 08:30 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:09 am 12:18 pm 03:42 pm 07:00 pm 08:30 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:08 am 12:18 pm 03:42 pm 07:01 pm 08:31 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:08 am 12:18 pm 03:42 pm 07:01 pm 08:31 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:07 am 12:18 pm 03:42 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:07 am 12:18 pm 03:42 pm 07:02 pm 08:32 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:06 am 12:19 pm 03:42 pm 07:03 pm 08:33 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:06 am 12:19 pm 03:42 pm 07:03 pm 08:33 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:05 am 12:19 pm 03:42 pm 07:04 pm 08:34 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:05 am 12:19 pm 03:42 pm 07:04 pm 08:34 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:04 am 12:19 pm 03:42 pm 07:04 pm 08:34 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:04 am 12:19 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:04 am 12:19 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:03 am 12:19 pm 03:42 pm 07:06 pm 08:36 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:03 am 12:20 pm 03:42 pm 07:06 pm 08:36 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:03 am 12:20 pm 03:42 pm 07:07 pm 08:37 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:07 pm 08:37 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:08 pm 08:38 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:08 pm 08:38 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:08 pm 08:38 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:02 am 12:21 pm 03:42 pm 07:09 pm 08:39 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:02 am 12:21 pm 03:42 pm 07:09 pm 08:39 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 04:01 am 12:21 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:01 am 12:21 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:01 am 12:21 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:01 am 12:22 pm 03:42 pm 07:11 pm 08:41 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:01 am 12:22 pm 03:42 pm 07:11 pm 08:41 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:01 am 12:22 pm 03:43 pm 07:11 pm 08:41 pm

إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بمكة المكرمة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:18 am 12:17 pm 03:34 pm 06:52 pm 08:22 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:17 am 12:17 pm 03:34 pm 06:53 pm 08:23 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:17 am 12:17 pm 03:34 pm 06:53 pm 08:23 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:16 am 12:17 pm 03:33 pm 06:53 pm 08:23 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:16 am 12:17 pm 03:33 pm 06:54 pm 08:24 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:15 am 12:17 pm 03:33 pm 06:54 pm 08:24 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:15 am 12:17 pm 03:33 pm 06:55 pm 08:25 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:14 am 12:17 pm 03:33 pm 06:55 pm 08:25 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:14 am 12:17 pm 03:32 pm 06:56 pm 08:26 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:14 am 12:17 pm 03:32 pm 06:56 pm 08:26 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:13 am 12:18 pm 03:32 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:13 am 12:18 pm 03:32 pm 06:57 pm 08:27 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:13 am 12:18 pm 03:32 pm 06:57 pm 08:27 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:12 am 12:18 pm 03:33 pm 06:58 pm 08:28 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:12 am 12:18 pm 03:33 pm 06:58 pm 08:28 pm
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:12 am 12:18 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:11 am 12:18 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:35 pm 06:59 pm 08:29 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:36 pm 07:00 pm 08:30 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:36 pm 07:00 pm 08:30 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:10 am 12:19 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:10 am 12:19 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:39 pm 07:02 pm 08:32 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:39 pm 07:03 pm 08:33 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:40 pm 07:03 pm 08:33 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:21 pm 03:40 pm 07:03 pm 08:33 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:21 pm 03:40 pm 07:04 pm 08:34 pm

إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بجدة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:21 am 12:19 pm 03:36 pm 06:54 pm 08:24 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:20 am 12:19 pm 03:36 pm 06:55 pm 08:25 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:20 am 12:19 pm 03:36 pm 06:55 pm 08:25 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:19 am 12:20 pm 03:36 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:19 am 12:20 pm 03:35 pm 06:56 pm 08:26 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:18 am 12:20 pm 03:35 pm 06:57 pm 08:27 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:18 am 12:20 pm 03:35 pm 06:57 pm 08:27 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:17 am 12:20 pm 03:35 pm 06:57 pm 08:27 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:17 am 12:20 pm 03:35 pm 06:58 pm 08:28 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:16 am 12:20 pm 03:34 pm 06:58 pm 08:28 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:16 am 12:20 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:16 am 12:20 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:15 am 12:20 pm 03:35 pm 07:00 pm 08:30 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:15 am 12:20 pm 03:35 pm 07:00 pm 08:30 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:15 am 12:21 pm 03:36 pm 07:00 pm 08:30 pm
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:39 pm 07:02 pm 08:32 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:39 pm 07:03 pm 08:33 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:40 pm 07:03 pm 08:33 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:40 pm 07:04 pm 08:34 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:41 pm 07:05 pm 08:35 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:42 pm 07:06 pm 08:36 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:43 pm 07:06 pm 08:36 pm

إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بالرياض

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:42 am 11:50 am 03:15 pm 06:30 pm 08:00 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 03:41 am 11:50 am 03:15 pm 06:31 pm 08:01 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:41 am 11:50 am 03:15 pm 06:31 pm 08:01 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 03:40 am 11:50 am 03:15 pm 06:32 pm 08:02 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 03:39 am 11:50 am 03:14 pm 06:32 pm 08:02 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:39 am 11:50 am 03:14 pm 06:33 pm 08:03 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:38 am 11:50 am 03:14 pm 06:33 pm 08:03 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:38 am 11:50 am 03:14 pm 06:34 pm 08:04 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 03:37 am 11:50 am 03:14 pm 06:34 pm 08:04 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:37 am 11:50 am 03:14 pm 06:35 pm 08:05 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 03:36 am 11:50 am 03:14 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 03:36 am 11:50 am 03:14 pm 06:36 pm 08:06 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:35 am 11:51 am 03:14 pm 06:36 pm 08:06 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:35 am 11:51 am 03:14 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:35 am 11:51 am 03:14 pm 06:37 pm 08:07 pm
الخميس 16 31 مايو, 2018 03:34 am 11:51 am 03:14 pm 06:38 pm 08:08 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:34 am 11:51 am 03:14 pm 06:38 pm 08:08 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 03:34 am 11:51 am 03:14 pm 06:39 pm 08:09 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:33 am 11:51 am 03:14 pm 06:39 pm 08:09 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:33 am 11:52 am 03:14 pm 06:40 pm 08:10 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:33 am 11:52 am 03:14 pm 06:40 pm 08:10 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:33 am 11:52 am 03:14 pm 06:40 pm 08:10 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:33 am 11:52 am 03:14 pm 06:41 pm 08:11 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:33 am 11:52 am 03:14 pm 06:41 pm 08:11 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 03:32 am 11:53 am 03:14 pm 06:42 pm 08:12 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:32 am 11:53 am 03:14 pm 06:42 pm 08:12 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:32 am 11:53 am 03:14 pm 06:42 pm 08:12 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:32 am 11:53 am 03:14 pm 06:43 pm 08:13 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:32 am 11:53 am 03:15 pm 06:43 pm 08:13 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:32 am 11:54 am 03:15 pm 06:43 pm 08:13 pm
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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