تراند اليوم : كلمات تهنئة بقدوم رمضان

كلمات تهنئة بقدوم رمضان ونقدم لكم عبر صحيفة الخليج 365 أجمل رسائل شهر رمضان ،مسجات شهر رمضان، أروع رسائل شهر رمضان المبارك، رسائل رمضان كريم، أجدد رسائل رمضان sms قصيرة وطويلة، أحلى رسائل شهر رمضان مضحكة جداً، رسائل رمضان مصرية خليجية سعودية إماراتية كويتية لبنانية عراقية مغربية تونسية جزائرية صومالية سودانية سورية ليبية قطرية، مسجات رمضانية بمناسبة شهر رمضان للحبيب للزوج للأهل للأصدقاء للفيس بوك وللواتس اب 2018.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام

والتوفيق لما تحبه لنا وترضى

ربنا وربك الله

هلال خير ورشد بإذن الله

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

بلغك الله الشهر

وشرف الأمة بالنصر

وأكرمك بليلة القدر

وأسعدك مدى الدهر

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار

وصحبة الاخيار

ورحمة الغفار

وجنة الأبرار

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

شهر رمضان قادم

فاغتنمه بالإكثار من الدعاء

وطول القيام

وكل عام وانتم بخير

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

الله يملأ قلبى وقلبك بالقرآن ويجمعنى بك فى ظل الرحمن

ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان

ويجمعنا ومن يحبنا فى دار الجنان

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

رفع الله قدرك

وفرج كربك

وبلغك شهرك الذى أحبه ربك

ودمت لمن أحبك

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

كل عام وانت الى الله أقرب

ولفعل الطاعات أسبق

وإلى الجنة أرغب

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

بلغك الله العشر

ورفع عنا وعنك الشر

وأكرمك بليلة القدر

وأسعدك طول الدهر

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

تقبل الله صيامك

واسعد ايامك

وكل عام وانتم بخير

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

المؤمنون فى سباق الى الله

فإن إستطعت ألا يسبقك أحد فافعل

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

تقبل الله طاعتك

واتم بالعيد فرحتك

وأقر عينك بنصر أمتك

الله يزيد هالوجه المنور نور

ويعطيه من حلا الحور

ويبلغه رمضان وهو مسرور

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

اهديك عطر الورد والوانه

وارسل جواب انت عنوانه

واهنيك بقدوم رمضان وايامه

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

لأحلى قمر

عطر وزهر

مع كارت.. يقول:

رمضان مبارك قبل كل البشر

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

عسى رمضانك مبارك

وكل لحظاتك تبارك

وجنة الخلد داري ودارك

والنبي جاري وجارك

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

ابعث سلامي مع الطير

واسبق الكل والغير

وأقولك:

(كل رمضان وانت بخير)

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

قبل الشوربه والبسبوسه

لك ألف بوسه

وكل رمضان وانت بخير

قبل الحوسه

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

يا طيور الحب زوريهم

وعلى الخدود بوسيهم

وعلى قلبي وصيهم

وبقرب رمضان هنيهم

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

يهل الشهر يا غالي

وانا اهنيك بقدومه

عساك يا طيب الغالي

بخير وصحه تصومه

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

باقة ازهار وورود

وسلة بخور ووعود

وكل عام وانت بخير

ورمضان عليك يعود

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

يسعدك ربي يا سيد الكل

وكل رمضان بالفرحه يطل

وتهنئه خاصه لك قبل الكل

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

ومبارك الشهر عليك وعلينا

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

يارب

يارحمان

يامنان

بلغ قارئ الرسالة رمضان

واجعله يزهى

حسناً وسط الجنان

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

بريحة العطر والمسك والعود

رمضان علينا وعليكم يعود

شهر الخير والكرم والجود

تهاني لكم من قلب ودود

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

بشعور ملؤه الحب

اجمل التهاني

بحلول شهر رمضان المبارك

كل عام وانت بخير

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

بنسيم الرحمه

وعبير المغفرة

وقبل الزحمة

اقول كل عام وانت بخير

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

اللهم بلغنا رمضان

واعنا على الصيام

والقيام وقراءة القرآن

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

الله يتقبل صيامك وقيامك

ومبارك عليك الشهر

ويعود عليك بصحة وسعادة

وعمر مديد.. إن شاء الله

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

كل ساعة

كل يوم

كل اسبوع

كل رمضان

كل عام وأنت بألف خير

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

في قلبى حطيتك

وبالتهانى خصيتك

وعلى الناس أغليتك

وبقرب دخول رمضان هنيتك

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

أمانياً تسبق تهانياً

وفرحتنا تسبق ليالينا

ومبارك الشهر علينا وعليك

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

قبل الزحمة

والرز واللحمة

حبيت أقولك

كل عام وأنت بألف خير يالغالى

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

كلها أيام وليالى

وأمنعك من الأكل ياغالى

المرسل:

~( رمــضــان )~

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

كل رجب وأنت ذهب

وكل شعبان وأنت فرحان

وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

ارسل حنين وشوق

لأهل الذوق وأسياده

اهنيهم بقرب رمضان

عساهم دوم عواده

رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب

ياصاحب السعاده

وعمري انت وزياده

اقترب شهرالعبادة

عساك من عوادة