تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 لبنان .. امساكية شهر رمضان 2018 لبنان

جداول امساكية شهر رمضان 2018 كونها تساعدهم في معرفة جدول أوقات الصلوات، ومعرفة مواعيد صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، بالإضافة لموعد الإمساك عن الطعام لتنظيم وقت السحور ، وموعد الفطور، لذا تعد هذه الإمساكية أجندة مهمة يحتاجها الجميع لترتيب حياتهم اليومية من عبادة وروحانية ، وللسيدات تعد من الأولويات لتجهيز الفطور والسحور .
صور امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في لبنان
امساكية الشهر الفضيل في لبنان، لكي يكون بمقدور اللبنانيون التعرف على مواقيت الصلاة في جميع المدن اللبنانية، وايضا التعرف على موعد السحور، وموعد الافطار وموعد الامساك، حيث هناك القليل من الاسابيع التي ياتي بعدها شهر رمضان بالخير والبركة ، وعلينا ان نستغله في عمل الصالحات والاعمال الصالحة، والطاعة والعبادات وقراءة القران والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سوف نضع بين ايديكم اجمل صور امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في لبنان.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:56 am
|12:34 pm
|04:19 pm
|07:33 pm
|09:03 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:55 am
|12:34 pm
|04:19 pm
|07:34 pm
|09:04 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:54 am
|12:34 pm
|04:19 pm
|07:34 pm
|09:04 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:53 am
|12:34 pm
|04:19 pm
|07:35 pm
|09:05 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:52 am
|12:35 pm
|04:19 pm
|07:36 pm
|09:06 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:51 am
|12:35 pm
|04:19 pm
|07:36 pm
|09:06 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:50 am
|12:35 pm
|04:19 pm
|07:37 pm
|09:07 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:50 am
|12:35 pm
|04:19 pm
|07:38 pm
|09:08 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:49 am
|12:35 pm
|04:20 pm
|07:39 pm
|09:09 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:48 am
|12:35 pm
|04:20 pm
|07:39 pm
|09:09 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:47 am
|12:35 pm
|04:20 pm
|07:40 pm
|09:10 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:46 am
|12:35 pm
|04:20 pm
|07:41 pm
|09:11 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:46 am
|12:35 pm
|04:20 pm
|07:41 pm
|09:11 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:45 am
|12:35 pm
|04:20 pm
|07:42 pm
|09:12 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|03:44 am
|12:36 pm
|04:20 pm
|07:43 pm
|09:13 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|03:44 am
|12:36 pm
|04:21 pm
|07:43 pm
|09:13 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|03:43 am
|12:36 pm
|04:21 pm
|07:44 pm
|09:14 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|03:43 am
|12:36 pm
|04:21 pm
|07:44 pm
|09:14 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|03:42 am
|12:36 pm
|04:21 pm
|07:45 pm
|09:15 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|03:42 am
|12:36 pm
|04:21 pm
|07:45 pm
|09:15 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|03:41 am
|12:37 pm
|04:21 pm
|07:46 pm
|09:16 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|03:41 am
|12:37 pm
|04:22 pm
|07:47 pm
|09:17 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|03:40 am
|12:37 pm
|04:22 pm
|07:47 pm
|09:17 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|03:40 am
|12:37 pm
|04:22 pm
|07:48 pm
|09:18 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|03:40 am
|12:37 pm
|04:22 pm
|07:48 pm
|09:18 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|03:40 am
|12:37 pm
|04:22 pm
|07:48 pm
|09:18 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|03:39 am
|12:38 pm
|04:23 pm
|07:49 pm
|09:19 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|03:39 am
|12:38 pm
|04:23 pm
|07:49 pm
|09:19 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|03:39 am
|12:38 pm
|04:23 pm
|07:50 pm
|09:20 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|03:39 am
|12:38 pm
|04:23 pm
|07:50 pm
|09:20 pm
صور امساكية شهر رمضان 2018 طرابلس
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