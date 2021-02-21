تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 القاهرة .. امساكية شهر رمضان القاهرة 2018

امساكية شهر رمضان 2018 القاهرة، جرت العادة أن يتم تدوين مواقيت الصلاة على مدار الشهر في ورقة واحدة يطلق عليها امساكية، لكن في شهر رمضان لكون الجميع يكون في حاجة لمعرفة مواعيد الإمساك والإفطار بالتحديد لكي يتحضر الجميع للإستيقاظ قبل آذان الفجر بوقت كافي وكذلك تحضير الطعام الخاص بالإفطار ليكون جاهزاً وقت آذان المغرب نجد الجميع يبحث عن صور امساكية شهر رمضان 2018 القاهرة لكي يقتنيها ويطلع عليها أولاً بأول، كما أن الكثير من المحال التجارية وغيرها تبادر لطباعة امساكية شهر رمضان 2018 القاهرة كنوع من الدعاية لها ومن أجل تقديم عروضها الرمضانية لزبائنها من خلال هذه الامساكية الخاصة بشهر رمضان، وقد تحصلنا على صور امساكية شهر رمضان 2018 القاهرة بشكل حصري قبيل انطلاق شهر رمضان المبارك بفترة ليست بالقصيرة لكي نضعكم في أجواء رمضان من الآن.

امساكية شهر رمضان القاهرة 2018

جاءت مواقيت السحور والإفطار وفقاً لما تحصلنا عليه من صور امساكية شهر رمضان 2018 القاهرة على النحو الذي سترونه في الامساكية الخاصة بمدينة القاهرة حول مواقيت الآذان في مدينة القاهرة شاملة آذاني الفجر وهو موعد الإمساك وكذلك آذان المغرب وهو موعد الإمساك.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 1 15 مايو 3:12 3:22 5:02 11:51 3:28 6:41 8:09 الاربعاء 2 16 3:12 3:22 5:01 11:51 3:28 6:42 8:10 الخميس 3 17 3:11 3:21 5:00 11:51 3:28 6:43 8:11 الجمعة 4 18 3:10 3:20 5:00 11:51 3:28 6:43 8:12 السبت 5 19 3:09 3:19 4:59 11:51 3:28 6:44 8:13 الاحد 6 20 3:08 3:18 4:59 11:52 3:28 6:45 8:14 الاثنين 7 21 3:07 3:17 4:58 11:52 3:28 6:45 8:15 الثلاثاء 8 22 3:07 3:17 4:58 11:52 3:28 6:46 8:15 الاربعاء 9 23 3:06 3:16 4:57 11:52 3:28 6:46 8:16 الخميس 10 24 3:05 3:15 4:57 11:52 3:28 6:47 8:17 الجمعة 11 25 3:04 3:14 4:57 11:52 3:28 6:48 8:18 السبت 12 26 3:04 3:14 4:56 11:52 3:28 6:48 8:19 الاحد 13 27 3:03 3:13 4:56 11:52 3:29 6:49 8:19 الاثنين 14 28 3:03 3:13 4:55 11:52 3:29 6:49 8:20 الثلاثاء 15 29 3:02 3:12 4:55 11:52 3:29 6:50 8:21 الاربعاء 16 30 3:02 3:12 4:55 11:53 3:29 6:50 8:22 الخميس 17 31 3:01 3:11 4:55 11:53 3:29 6:51 8:23 الجمعة 18 1 يونيو 3:01 3:11 4:54 11:53 3:29 6:52 8:23 السبت 19 2 3:00 3:10 4:54 11:53 3:29 6:52 8:24 الاحد 20 3 3:00 3:10 4:54 11:53 3:29 6:53 8:25 الاثنين 21 4 2:59 3:09 4:54 11:53 3:29 6:53 8:25 الثلاثاء 22 5 2:59 3:09 4:54 11:53 3:29 6:54 8:26 الاربعاء 23 6 2:59 3:09 4:53 11:54 3:30 6:54 8:27 الخميس 24 7 2:58 3:08 4:53 11:54 3:30 6:55 8:27 الجمعة 25 8 2:58 3:08 4:53 11:54 3:30 6:55 8:28 السبت 26 9 2:58 3:08 4:53 11:54 3:30 6:55 8:28 الاحد 27 10 2:58 3:08 4:53 11:54 3:30 6:56 8:29 الاثنين 28 11 2:58 3:08 4:53 11:55 3:30 6:56 8:29 الثلاثاء 29 12 2:58 3:08 4:53 11:55 3:31 6:57 8:30 الاربعاء 30 13 2:57 3:07 4:53 11:55 3:31 6:57 8:30

كانت هذه ما توفر من صور امساكية شهر رمضان 2018 القاهرة حتى كتابة مقالنا هذا على أن يتم تحديث الموضوع في حال توافر صور امساكية رمضان في القاهرة جديدة في الوقت القريب القادم من شهر رمضان المبارك، حيث انه من المتوقع أن ينطلق شهر رمضان المبارك في الخامس عشر من شهر مايو القادم وفقاً للتقديرات الفلكية على أن ينتهي في الثالث عشر من حزيران يوينو القادم ليكون يوم الرابع عشر من يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك.