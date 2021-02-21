تراند اليوم : دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان .. هذا هو دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان ؟

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان .. هذا هو دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان ؟، وهو من الأدعية المُستحبة، ثبت صحتها عن التابعين والصحابة في أولى أيام الشهر الفضيل، حيث يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك، بأحلى الكلام والعبارات، وكذلك الأدعية التي يتوجهون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يجعل هذا الشهر عليهم، شهر خير وبركة، يقوي فيه إيمانهم ويقدرهم ويعينهم على أداء الصلوات والطاعات والفوز بالأجر والثواب، وكسب رضى الله عز وجل وجل.

ينتظر المسلمون شهر رمضان المبارك، بشوق ولهفة كبيرة، فأيامه تحمل لهم الخير، والراحة والطمأنينة والأمان، وتنشر نفحاته الإيمانية المحبة، والتقوى، والصلاح، والسماح بين الُسلمين، لذا يبحث المؤمن الحريص على نيل رضى الله تبارك وتعالى، والفوز بثوابه، عن دعاء اليوم الاول من رمضان، والذي سنعرضه لكم في هذا مجلتك.

دعاء اليوم الثاني من رمضان ، الدعاء الذي يقال في اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك: "اَللّـهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءَةِ ايـاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ ."

ثواب الدعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

لُكل دعاء من أدعية أيام شهر رمضان المبارك ثواب وأجر يعود على داعيه، وثواب اليوم الثاني من رمضان حسب ما قال الصحابة والتابعين: “مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَ السُّعَدَاءُ وَ الْأَوْلِيَاءُ”.