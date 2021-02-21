تراند اليوم : هل هلالك شهر مبارك .. أغنية هل هلالك شهر مبارك رمضان يوتيوب

هل هلالك شهر مبارك نقدمها لكم بجودة عالية على يوتيوب اغنية هل هلالك شهر رمضان المبارك أونلاين.
إغسل روحك بالأذكار .. وإدعي ربك ليل نهار
دارك بتعمر بالخير .. وعند المولى بتلقى دار
يا مسلم صايم وربك دايم .. يا مسلم صايم وربك دايم
إحمد إحمد ربك دوم
إحمد إحمد ربك دوم .. لبلغ عبده هاليوم
عشنا ودارت هالأيام .. والله وجانا شهر الصوم
شهر الرحمة من الرحمن .. ذنبك منسي يا غفلان
هل هلاله بكل الكون .. عفو وتسبيح وإحسان
يا قايم ليلك دمعك قنديلك .. يا قايم ليلك دمعك قنديلك
إحمد إحمد ربك دوم .. وإحمد إحمد ربك دوم
مبارك عليكم الشهر ورمضان كريم