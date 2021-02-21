تراند اليوم : متى يبدأ شهر رمضان .. هذا هو اول ايام شهر رمضان 2018 ؟

متى يبدأ شهر رمضان ؟ يبدأ شهر رمضان كم أعلنت عدد من الدول الاسلامية يوم غد الخميس الموافق 17 أيام من العام 2018 .

وأعلنت كل من ‏فلسطين والأردن والبحرين والكويت وقطر وعمان وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة ، أن يوم الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس 17 أيار/ مايو الجاري، هو غرّة شهر رمضان للعام 1439 الهجري.

وأكدت المصادر أنه سيصدر بيان بهاد الخصوص من المحكمة العليا السعودية خلال دقائق، حيث تعذر رؤية هلال رمضان في السعودية.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، في بيان، إنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه يكون غدا الأربعاء هو الـمتمم لشهر شعبان، ويكون بعد غـدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الأردن، قال المفتي العام، محمد الخلايلة، إن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفق التلفزيون الرسمي.

وقالت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين إنه "تعذر رؤية هلال رمضان، والأربعاء متمم لشهر شعبان، وبعد غد الخميس أول أيام الشهر الكريم".‎

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، لتعذر رؤية هلال الشهر الليلة.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، في بيان، أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وعليه يكون غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان، تعذر رؤية هلال شهر شهر رمضان الليلة، ومن ثم يكون غدا الأربعاء هو اليوم المكمل لشهر شعبان، ويكون بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي السودان، قال مجمع الفقه الإسلامي، في بيان، إن غدا الأربعاء هو اليوم المكمل لشهر شعبان، وبذلك يكون بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وكذلك في العراق، قال ديوان الوقف السني، في بيان، إن "يوم غد الأربعاء متمم لشهر شعبان، ويوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك".

هذا وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس، هو أول أيام رمضان.

جاء ذلك في بيان لرئيس اللجنة الشيخ ثقيل الشمري بثه تليفزيون قطر، قال فيه إنه "لم تثبت رؤية الهلال هذه الليلة".

وفي السعودية، أفادت وسائل إعلام محلية بأن هناك أنباء عن تعذر رؤية هلال رمضان، فيما لم تعلن السعودية رسميا بعد نتيجة استطلاع رؤية الهلال حتى الساعة 19.30.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

واعتمادا على علم الفلك، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، في 6 أيار/مايو الجاري، أن الخميس 17 أيار/مايو هو غرة شهر رمضان.