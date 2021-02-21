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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 السيد فضل الله رزنامة السيد محمد حسين فضل الله 2018

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امساكية رمضان 2018 السيد فضل الله وأعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله “أنَّ الخميس 17أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب المبنى الفقهي لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، بالاعتماد على المعطيات الفلكية العلمية الدقيقة.

 

جاءت مواعيد اليوم الاول وفقا لما حملته امساكية شهر رمضان مكتب السيد محمد حسين فضل الله على النحو التالي

الإمساك2:48 صباحاً

الفجر2:58 صباحاً

شروق الشمس4:36 صباحاً

الظهر11:34 صباحاً

العصر  3:19 مساءً

المغرب6:33 مساءً

العشاء8:05 مساءً

بينما جاءت كذلك مواعيد الصلاة في آخر ايام شهر رمضان وفقأ لنفس امساكية شهر رمضان مكتب السيد محمد حسين فضل الله على النحو التالي

الإمساك2:33 صباحاً

الفجر2:43 صباحاً

شروق الشمس4:27 صباحاً

الظهر11:38 صباحاً

العصر  3:23 مساءً

المغرب6:50 مساءً

العشاء8:27 مساءً

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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