تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 السيد فضل الله رزنامة السيد محمد حسين فضل الله 2018

امساكية رمضان 2018 السيد فضل الله وأعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله “أنَّ الخميس 17أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب المبنى الفقهي لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، بالاعتماد على المعطيات الفلكية العلمية الدقيقة.

جاءت مواعيد اليوم الاول وفقا لما حملته امساكية شهر رمضان مكتب السيد محمد حسين فضل الله على النحو التالي

الإمساك2:48 صباحاً

الفجر2:58 صباحاً

شروق الشمس4:36 صباحاً

الظهر11:34 صباحاً

العصر 3:19 مساءً

المغرب6:33 مساءً

العشاء8:05 مساءً

بينما جاءت كذلك مواعيد الصلاة في آخر ايام شهر رمضان وفقأ لنفس امساكية شهر رمضان مكتب السيد محمد حسين فضل الله على النحو التالي

الإمساك2:33 صباحاً

الفجر2:43 صباحاً

شروق الشمس4:27 صباحاً

الظهر11:38 صباحاً

العصر 3:23 مساءً

المغرب6:50 مساءً

العشاء8:27 مساءً