تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 البحرين ... امساكية شهر رمضان 2018 البحرين

امساكية شهر رمضان 2018 البحرين ، هذه الامساكية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في البحرين من اجل التعرف على مواقيت الصلوات في الشهر المبارك شهر رمضان، شهر الخير والبركة، شهر الرحمة والمغفرة، الذي يهل علينا خلال اسابيع قليلة، هذه الامساكية المهمة لكل منزل مسلم، حيث ان مواقيت الصلاة تجعل الجميع يعرف موعد السحور وموعد الامساك، وموعد الافطار، لهذا نجد ان الكثير يبحثون عن امساكية شهر رمضان 2018 في البحرين، وسوف نقوم في مقالنا بوضع صور امساكية شهر رمضان 2018 البحرين لجميع المدن البحرينية، ليكون الجميع قادر على التعرف على مواعيد الصلوات المختلفة من خلال امساكية شهر رمضان 2018 في البحرين.
امساكية شهر رمضان المبارك 2018 البحرين
يسرنا عبر مقالنا ان نقدم لكم متابعينا الكرام في موقع مجلتك صور امساكية شهر رمضان 2018 في البحرين، ليكونو بامكانكم التعرف على مواقيت الصلاة المختلفة ووقت السحور ووقت الافطار في الشهر المبارك شهر الخير والبركة، حيث ان امساكية الشهر المبارك مهمة جدا لكل بيت مسلم ، وسوف ننشرها لكم لتعم الفائدة وتنشروها بارك الله فيكم.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:22 am
|11:34 am
|03:03 pm
|06:17 pm
|07:47 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:21 am
|11:34 am
|03:03 pm
|06:18 pm
|07:48 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:21 am
|11:34 am
|03:03 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:20 am
|11:34 am
|03:02 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:19 am
|11:34 am
|03:02 pm
|06:20 pm
|07:50 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:19 am
|11:34 am
|03:02 pm
|06:20 pm
|07:50 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:18 am
|11:34 am
|03:02 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:18 am
|11:34 am
|03:02 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:17 am
|11:34 am
|03:02 pm
|06:22 pm
|07:52 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:16 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:22 pm
|07:52 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:16 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:15 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:15 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:15 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|03:14 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|03:14 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|03:13 am
|11:35 am
|03:02 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|03:13 am
|11:36 am
|03:02 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|03:13 am
|11:36 am
|03:02 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|03:12 am
|11:36 am
|03:02 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|03:12 am
|11:36 am
|03:02 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|03:12 am
|11:36 am
|03:02 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|03:12 am
|11:36 am
|03:02 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|03:12 am
|11:37 am
|03:03 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|03:12 am
|11:37 am
|03:03 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|03:11 am
|11:37 am
|03:03 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|03:11 am
|11:37 am
|03:03 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|03:11 am
|11:37 am
|03:03 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|03:11 am
|11:38 am
|03:03 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|03:11 am
|11:38 am
|03:03 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
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