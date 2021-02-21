تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 البحرين ... امساكية شهر رمضان 2018 البحرين

امساكية شهر رمضان 2018 البحرين ، هذه الامساكية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في البحرين من اجل التعرف على مواقيت الصلوات في الشهر المبارك شهر رمضان، شهر الخير والبركة، شهر الرحمة والمغفرة، الذي يهل علينا خلال اسابيع قليلة، هذه الامساكية المهمة لكل منزل مسلم، حيث ان مواقيت الصلاة تجعل الجميع يعرف موعد السحور وموعد الامساك، وموعد الافطار، لهذا نجد ان الكثير يبحثون عن امساكية شهر رمضان 2018 في البحرين، وسوف نقوم في مقالنا بوضع صور امساكية شهر رمضان 2018 البحرين لجميع المدن البحرينية، ليكون الجميع قادر على التعرف على مواعيد الصلوات المختلفة من خلال امساكية شهر رمضان 2018 في البحرين.

امساكية شهر رمضان المبارك 2018 البحرين

يسرنا عبر مقالنا ان نقدم لكم متابعينا الكرام في موقع مجلتك صور امساكية شهر رمضان 2018 في البحرين، ليكونو بامكانكم التعرف على مواقيت الصلاة المختلفة ووقت السحور ووقت الافطار في الشهر المبارك شهر الخير والبركة، حيث ان امساكية الشهر المبارك مهمة جدا لكل بيت مسلم ، وسوف ننشرها لكم لتعم الفائدة وتنشروها بارك الله فيكم.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:22 am 11:34 am 03:03 pm 06:17 pm 07:47 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:21 am 11:34 am 03:03 pm 06:18 pm 07:48 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:21 am 11:34 am 03:03 pm 06:19 pm 07:49 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:20 am 11:34 am 03:02 pm 06:19 pm 07:49 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:19 am 11:34 am 03:02 pm 06:20 pm 07:50 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:19 am 11:34 am 03:02 pm 06:20 pm 07:50 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:18 am 11:34 am 03:02 pm 06:21 pm 07:51 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:18 am 11:34 am 03:02 pm 06:21 pm 07:51 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:17 am 11:34 am 03:02 pm 06:22 pm 07:52 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:16 am 11:35 am 03:02 pm 06:22 pm 07:52 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:16 am 11:35 am 03:02 pm 06:23 pm 07:53 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:15 am 11:35 am 03:02 pm 06:23 pm 07:53 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:15 am 11:35 am 03:02 pm 06:24 pm 07:54 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:15 am 11:35 am 03:02 pm 06:24 pm 07:54 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:14 am 11:35 am 03:02 pm 06:25 pm 07:55 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 03:14 am 11:35 am 03:02 pm 06:25 pm 07:55 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:13 am 11:35 am 03:02 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 03:13 am 11:36 am 03:02 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:13 am 11:36 am 03:02 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:28 pm 07:58 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:28 pm 07:58 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:12 am 11:36 am 03:02 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:12 am 11:37 am 03:03 pm 06:29 pm 07:59 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 03:12 am 11:37 am 03:03 pm 06:29 pm 07:59 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:11 am 11:37 am 03:03 pm 06:30 pm 08:00 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:11 am 11:37 am 03:03 pm 06:30 pm 08:00 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:11 am 11:37 am 03:03 pm 06:30 pm 08:00 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:11 am 11:38 am 03:03 pm 06:31 pm 08:01 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:11 am 11:38 am 03:03 pm 06:31 pm 08:01 pm

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