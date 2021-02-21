تراند اليوم : المشروبات الساخنة مُسبب محتمل للسرطان

وكالات - الخليج 365

نفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أنه يوجد هناك دليل قاطع على أن تناول القهوة يسبب السرطان ولكنها ستقول أيضاً إن جميع المشروبات "الساخنة جداً" يحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

وكانت الوكالة صنفت القهوة في السابق على أنها "مسبب محتمل للسرطان" لكنها غيرت ذلك الرأي، وستعلن الوكالة اليوم الأربعاء أن أحدث مراجعة وجدت أنه "لا دليل قاطع على وجود أثر مسرطن"، لكن دليلاً علمياً آخر يشير إلى أن المشروبات الساخنة جداً -أي درجة حرارتها حوالي 65 درجة مئوية أو أكثر- بما في ذلك المياه والقهوة والشاي والمشروبات الأخرى يحتمل أن تكون مسببة لسرطان المرئ، وتوصلت الوكالة إلى تلك النتائج بعد مراجعة أكثر من ألف دراسة علمية أجريت على آدميين وحيوانات.

الجدير بالذكر أن الوكالة صنفت القهوة في السابق على أنها "مسبب محتمل للسرطان" من فئة "2بي" شأنها في ذلك شأن الكلوروفورم والرصاص وعدة مواد أخرى.