تراند اليوم : صيفي رابط التسجيل في برنامج التدريب الصيفي + شروط التسجيل بـ"صيفي"

"صيفي" برنامج تدريب الطلاب المقدم من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف", والذي يهدف إلى تمكين الشباب السعودي من الدخول لسوق العمل بشكل أفضل.تفضلوا معنا لنأخذكم في رحلة مفصلة لتتعرفوا على أهداف وفوائد البرنامج إضافة إلى كيفية التسجيل فيه.

نبذة عن صيفي: في إطار الجهود الرامية إلى إعداد الشباب السعودي لسوق العمل بشكل أفضل، تعمل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مع منشآت القطاع الخاص لتقديم فرص تدريبية أفضل للطلاب خلال فصل الصيف، حيث يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الطلاب في تنمية أخلاقيات العمل لديهم واكتساب المهارات الفردية والأساسية والخبرة في العمل بغية تسهيل دخولهم إلى سوق العمل بعد التخرج

المنشآت:هي كافة منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر والتي نص عليها الأمر السامي ونظم مساهمتها قرار وزارة العمل رقم 1047 - 1 وتاريخ 8-3-1429 ه مطالبة إما بتوفير فرص التدريب الداخلي على رأس العمل أو دعم برامج التدريب الخارجي.

جهات التدريب:هي المعاهد والمراكز التدريبية المرخصة لمزاولة نشاط التدريب، ولديها مقررات وبرامج معتمدة مكثفة ومتقدمة وتندرج تحت البرامج المعتمدة من جهة الإشراف، وتنطبق عليها الشروط المعتمدة من الصندوق للتدريب الصيفي.

الطلاب:يجب أن يكون المشارك طالبا مسجلاً في أحد المنشآت التعليمية، وأن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية ولا يقل عمره عن 17 سنة.

وبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في تقديم برامج تدريبية للطلاب والطالبات في فترة الصيف ، ويمكن للمنشآت المشاركة التسجيل من خلال رابط برنامج التدريب الصيفي على الموقع الإلكتروني لـ "هدف": saifi.hrdf.org.sa والذي يستمر حتى 22 رمضان المقبل.

وأكّد محمد العبد الحافظ نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب ، أنّ دور مُنّشآت القطاع الخاص المشاركة في برنامج التدريب الصيفي يرتّكز على عِدة محاور، منها المُساهمة في الدعم وفق النِسب المُحدّدة في القرار الوزاري رقم (1047/1) وتاريخ 8/3/1429هـ، وتنّفيذ التدريب سواءً التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمُتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة.

وحث العبد الحافظ المنشآت في القطاع الخاص التي لديها 25 عاملاً فأكثر إلى المساهمة وفق النسب المحددة في القرار الوزاري بشأن التدريب الصيفي، وتأكيد المُشاركة في التدريب الصيفي على رابط البرنامج في الموقع الإلكتروني لـ "هدف"، مؤكّداً أهمية الالتزام بجودة التدريب والانضباط وغرس قِيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكّون عوناً لهم في الدخول إلى سُوق العمل، حينما يحصل المُتدرب على فرصة وظيفية بأي من القطاعات التي نال فيها دورات تدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل، وأضاف أن الصندوق يسعى لتيسير مشاركة المنشآت في البرنامج التدريبي حيث تم إعداد دليلاً إرشاديا للمنشآت على الموقع الإلكتروني للبرنامج لشرح كيفية المشاركة.