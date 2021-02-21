تراند اليوم : الحلقة 10 من مسلسل الاسطورة " حلقة الاسطورة 10 ": ناصر يتعايش مع السجن مشاهده مسلسل الاسطوره الحلقه العاشرة

في أحداث مسلسل "الاسطورة" الأخيرة،قضت محكمة مصرية بسجن ناصر الدسوقي وعمه مختار 15 عاماً بتهمة التجارة وتصنيع السلاح الأمر الذي أثار حزناً واسعاً وسط عائلته.

وبدأ معاناة ناصر الدسوقي داخل السجن ويفقد الأمل في كل شيء بعدما تحطم مستقبله الذي كان يحلم به في المحاماة.سماح تزيد من جراح عائلتها وتختار أن تعيش إلى جانب زوجها أمين النمر في منزل عائلته، وأمين يشترط عليها ألا تقوم بزيارة أسرتها مرة أخرى رغم معاملة أهله السيئة لها.

الصدفة تجمع مختار بمجرم خطير يدعى الدكتور "سلماوي" كان على علاقة معه منذ زمن هو والراحل رفاعي، ويحاول أن يبعد ناصر عنه داخل السجن.

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