تراند اليوم : عصير "التوت" البري يقي من التهابات المسالك البوليةؤ

واشنطن - الخليج 365

أعلن علماء أمريكيون أن تناول 240 مليلترا من عصير التوت البري يوميا يساعد في تقليل عدوى المسالك البولية بين ما يقرب من 40% من النساء اللاتي يعانين من تكرار هذه العدوى العنيدة.

وقالت الدكتورة "كالبانا جوبتا"، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ الطب في كلية الطب جامعة واشنطن: "تعد مضادات الحيوية الوسيلة التقليدية المتبعة لمكافحة هذه العدوى وهو نهج مرتبط بزيادة فرص الآثار الجانبية وتطوير مقاومة للمضادات الحيوية".

وأضافت أن الأبحاث قد أثبتت أن استهلاك 240 ملي من عصير التوت البري يوميا يقلل عدد مرات النساء اللاتي يعانين من نوبات متكررة من أعراض عدوى المسالك البولية وتجنب المضادات الحيوية القمعية المزمنة.