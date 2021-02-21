تراند اليوم : طبق رمضان الديك الرومي المحشي بالخضار

متابعات - الخليج 365

المقادير:

ديك رومي كبير حسب الرغبة

ملح ,فلفل اسود , روز ماري , بهار مشكل , كمون

الحشوة

تفاحة كبيرة

برتقالة

10 حبات كستنا

بصل

زبدة

التحضير:

ننظف الديك الرومى ونغسله جيداً ثم ينشف بشكل جيد ناخذ قسم من التتبيلة الملح و الفلفل و الكمون و الروز مارى

و البهارات ، ونتبل الديك من الداخل ثم نضعيه جانبا

تجهيز الحشوة نفرم كل من التفاحة البرتقالة والبصلة الى مكعبات نضع معهم الروز ماري وحبات الكستنا و

نخلطهم مع الزبدة و القليل من الفلفل المطحون و الملح

نضع الحشوة فى الديك الرومى و نقفل رجليه جيدا بالخيط او اعواد خاصة

ثم يدهن بالذبدة ويرش عليه باقي التتبيلة مع الدعك بشكل جيد

نلف الديك بورق الالمينوم بشكل جيد ونضعه بالفرن على درجة حرارة 200 ولمدة 3ساعات حسب حجم الديك

انا البركة كان حجم الديك 7 كيلو اخذ وقت بالفرن 4 ساعات بس شو طلع مستوي غير شكل

قبل ساعة من الاستواء نرفع ورق الالمنيوم ويدهن بالمرق يلي بيتطلع من الديك ونحاول نوصل الدهن الى كل

الاماكن بين الارجل بين الاجنحة

بعد ماينضخ نخرجه من الفرن ويترك لمدة نصف ساعة ثم تقطع

ومن المرق عملت صلصة اضفت لها طحين وحركتها حتى تقلت وقدمتها مع الديك

يقدم معه الخضار , ملفوف احمر مطبوخ ,بطاطة مقلية

وبالهنا