تراند اليوم : مسلسل بنات سوبر مان الحلقة 11 .. خطط فاشلة لـ "بنات سوبر مان"

واصل مسلسل بنات سوبر مان أحداثه حول الفتيات الخارقات واللواتي حاولن تطفيش رجب الشاب القادم من الأرياف ويسكن منزلهن.واتفقت ريهام حجاج مع يسرا اللوزي وشيري عادل على خطة شريرة لتخويف رجب ببعض التصرفات الخارقة.

و حاولت يسرا اللوزي ريهام حجاج، ممارسة بعض التصرفات الخارقة لتخويف رجب عن طريق إظهار "بيجامة" نوم تتراقص دون جسد أمامه.

في البداية شعر رجب بالارتباك لكنه أخبرها أنها مستمتع بوصلة رقص البيجامة، لينتهي المشهد بتلاوته بعض آيات القرآن الكريم.

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حاولت شيري عادل إغواء رجب في محاولة لإقناعه بالرحيل عن المنزل لكنها اكتشفت أنه أحد الأشخاص النادرين الذين يتكلمون بما يشعرون دون خوف.