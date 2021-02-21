تراند اليوم : باب الحارة 8 الحلقة 11 مشاهدة (مسلسل باب الحارة 8 الحلقة 11) شاهد نت بجودة عالية

شهدت أحداث الليلة من مسلسل باب الحارة 8 مع بدء توزيع النمس للمساعدات التي أعطاه إياها المهندس زهدي ليوزعها على الحارة ويقوم بالتفرقة بين الناس،أبوبدر يتعرض لأنتقاد واسع من فوزية يتعلق بعمله وشكل المنزل الذي يعيشون فيه،ويقوم النمس بسرقة سفرطاس ابو سليم مما يجعل زوج فوزية يوقع جميع حمولته أمام دكان عصام. ويندم مروان ندما شديدا بعدها طلب أبو عصام أن تنام فوزية عند فريال، ويذهبان إلى الشيخ ليفتي بموضوع طلاق أبو بدر.

وفي أحداث باب الحارة الجزء الثامن الأخيرة عبدو يصر على ترك العمل في المقهى، ويظن أنه أبو كاسم يبعده عن الله بناء على تعليمات سمعو. ويقرر رجال الحارة يقررون التصدي لسمعو. أما أبو بدر فهو محور هذه الحلقة إذ لا ينفع بعمله الجديد ويطلق فوزية بعد أن تستفزه مطولا، ويندم ندما شديدا بعدها طلب أبو عصام أن تنام فوزية عند فريال، ويذهبان إلى الشيخ ليفتي بموضوع طلاق أبو بدر.

فيما يعود الشيخ المتشدد إلى الجامع بعد ذهاب الشيخ عبد العليم إلى القدس ويبدأ بإعطاء دروس للناس بحضرة المؤذن سمعوا، وأبو عصام يبوخ معتز من أجل خيرية.

حاول النمس معاقبة أبو جودت لأنه يعمل مع زهدي دون أن يعلم. وتقام في هذه الحلقة جلسات دينية بمناسبة 40 يوم على وفاة أم ظافر،غسان الذي يعمل لدى زهدي يدخل جهاز غريب إلى حارة الضبع بتواطئ أبو جودت، ويخططون لدخول الحارة عن طريق استئجار أحد بيوتها،ودخلوا للحارة للبحث عن المياه الجوفية كما يدعوا.

وتشهد أحداث مسلسل "باب الحارة" في الموسم الثامن سيطرة المرأة بشكل واضح على ما يدور داخل البيوت وبين أبناء الحارة وخارجها والأحداث تتطور دائما حسب ما يقررنه نساء الحارة.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.