تراند اليوم : مسلسل ساق البامبو الحلقة 11 أونلاين

في أحداث مسلسل "ساق البامبو" الأخيرة، عيسى يخبر غسان أنه لا يشعر بأي شئ فى بيت الطاروف، وغسان يعطيه مفتاح بيته إذا فكر أن يعود له فى أى وقت.

عيسي يتصل بحبيبته ميرلا ابنة خالته والتى أخبرته أنها تركت عملها وأصبحت تعيش فى كابوس بعد أن ابتعد عنها.

المسلسل من هنا

"ساق البامبو" دراما خليجية تدور أحداثها عن شاب ولد من خادمة فلبينية تعمل لدى عائلة كويتية أحبها النجل الوحيد لهذه العائلة وتزوجها خفية عن أهله، وعندما عرف الأهل بزواج ابنهم من الخادمة أصروا أن يتخلى عن زوجته وطفله.

نشأ الشاب عيسى في موطن أمه نشأة فقيرة ينتظر أن يأخذه أبيه إلى الكويت فكان كلما تصعب عليه الحياة في الفلبين يتذكر بأن هناك جنة تنتظره في الكويت فيصبر، وخلال هذه الفترة كان يبحث عن نفسه وشخصه ودينه، حيث إنه لم يعرف دينه هل هو المسيحية مثل أمه، أو مسلم لأنه سيذهب إلى الكويت.

يعود الشاب إلى الكويت بحثا عن أهله ويبدأ الصراع بينه وبين جدته غنيمة وعماته خاصة وأنه يكتشف موت إبيه أثناء حرب الخليج بين الكويت والعراق.

المسلسل تأليف سعود السنعوسي وسيناريو وحوار رامي عبد الرازق ومن إخراج محمد القفاص أما البطولة فللنجمة سعاد عبد الله ويشاركها فاطمة الصفي، شجون الهاجري، عبد المحسن النمر، عبد الله البلوشي ونخبة من النجوم.