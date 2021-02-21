تراند اليوم : العاب بنات باربي الجديدة .. العاب فرايف friv المسلية والشيقة, العاب طبخ السوشي

العاب بنات باربي من مجموعة العاب فرايف friv المسلية والشيقة لانها باربي التي تحبها جميع البنات في العالم لانها شخصية كارتونية جميلة ومحبوبة للجميع وستقومي فيها بتلبيس باربي وفي هذه اللعبة ستقومي بمساعدة الجميلة والرقيقة باربي في اختيار ما يناسبها من ملابس للحفل ولتبدو جميلة وانيقة. العاب تلبيس باربي من الالعاب التي ستعجبي بيها وستمتعي بها كثيراً لانها ستجعل باربي فخورة بكي في تجميلها وتلبيسها وتزيينها جيدأ لتبدوا متألقة امام الجمهور استمتعي باللعبة وانشرها لاصدقاءك.

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ولدينا لعبة سبونج بوب قم بتحريك سبونج بوب ومساعدته ليصل الى خط النهاية ويأخذ كأس البطولة لينتقل للمرحلة التالية من رحلة مغامرته في المحيط الشاسع ولكن احذر من اعدائه مثل شمشون والسلطعون والحبار والسمك ، في العاب سبونج بوب ستقوم بغامرة شيقة مع صديقك المحبوب سبونج بوب الذي سيجعلك تستمتع برحلتك معه في العاب سبونج بوب.

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