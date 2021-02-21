تراند اليوم : أفضل طرق لصدرا مشدودا وغير مترهل بوصفات منزلية بسيطة

وكالات - الخليج 365

تجد الأنثى مع تقدم عمرها أن صدرها أصبح مترهلاً وليس مشدوداً وقائماً كما كان سابقا والمعروف أن ترهل الثدي يفقده جماله وإثارته، وعلى الرغم من أن عملية ترهل الثدي تبدأ في سن الأربعين إلا أنه من المتوقع حدوثها قبل بلوغ هذا العمر وبصرف النظر عن أن تقدم العمر هو المتسبب الأول والموحد لتلك المشكلة إلا أن هناك عوامل أخرى تعجل من ترهل مظهر الثدي وفقدانه لإثارته.

وتلك العوامل معظمها تتلخص في الحمل، الرضاعة الطبيعية، انقطاع الطمث بالإضافة لعملية زيادة وزن الجسم المفاجئة وخسارته بشكل مفاجئ أيضاً.. ولا ننسى التغذية الغير جيدة (التغذية السيئة) والقيام بنشاطات ومجهود مضنٍ إلى جانب ارتداء حمالة صدر سيئة وغير مناسبة.. كلها عوامل تتكاتف وتتضافر في هدم المظهر الأنثوي الفاتن للثدي.

وهناك عدد قليل من الأمراض التي تؤثر سلباً على مظهر الثدي مثل ورم الثدي، أمراض الجهاز التنفسي كالسُل إلى جانب أن هناك بعض العادات السيئة كالإفراط في استهلاك النيكوتين (التدخين) والخمور والإفراط أيضاً في تناول المشروبات الغازية.

والمعروف أن الثديين لا يتكونان من عضلات بل من دهون وأنسجة ضامة وأجهزة خلق الحليب ولابد أن يتطلبا اعتناءً واهتماماً للحفاظ عليهما، ولذلك عملنا على شرح عدة طرق ووصفات منزلية رائعة من أجل الحفاظ على مظهر ثدي مغرٍ مشدود وجذاب.. فتعرفي عليها فيما يلي:

- أولاً / وصفة ماسك الخيار وصفار البيض

يعمل هذا الماسك على ترسيخ وتعزيز أنسجة الثدي، فيعمل الخيار بدوره على تنعيم الجلد وترطيبه فيما يقوم صفار البيض بعلاج ترهل الثدي لما يحتويه من كميات كبيرة من البروتينات والفيتامينات.

المكونات

- صفار بيضة واحدة

- ثمرة خيار واحدة صغيرة الحجم

- ملعقة واحدة من الكريم أو الزبد

طريقة التحضير:

ضعي ثمرة الخيار في الخلاط واضربيها ثم أضيفي لها صفار البيضة واستكملي خلطهما جيداَ مع إضافة حوالي ملعقة واحدة من الكريم لخلق قوام كريمي.

طريقة الاستخدام:

طبقي مستحضر شد الثدي المترهل الذي صنعتيه بنفسك على ثدييك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم قومي بعدها بالشطف جيداً مستخدمة الماء البارد، على أن يستخدم هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع مع القيام بعمل بعض التمارين الرياضية التي تختص بمنطقة الصدر.

- ثانياً/ زيت الزيتون

تدليك الثديين بزيت الزيتون يعد استراتيجية مهمة جداً في الحفاظ على صحتهما ومظهرهما فاتنا وجذابا وللبعد تماماً عن خطر الترهل، ويمكنك الاستفادة من زيت الزيتون بطريقة الاستخدام الآتية:

طريقة استخدام زيت الزيتون

اعملي على وضع مقدار مناسب من زيت الزيتون في راحتي يديك ثم افركيهما ببعض حتى تحصلي على الدفء والحرارة وبعدها قومي بعمل تدليك لثدييك بتدليك كل ثدي براحة يد واحدة في حركات دائرية تصاعدية رقيقة لمدة 15 دقيقة لتحسين تدفق الدم وجريانه من أجل إصلاح الخلايا، على أن تتبعي تلك الطريقة في التدليك فيما لا يقل عن 4 أو 5 مرات أسبوعياً، كما يمكنك الاستفادة من زيت اللوز والجوجوبا والأفوكادو لتدليك الثديين أيضاً ومنع ترهلهما.

- ثالثاً/ ماسك بياض البيض لشد الترهلات

المكونات

- بياض بيضة واحدة

- عصير خيار أو عصير بصل

طريقة الاستخدام:

قومي بخفق بياض البيضة حتى تحصلي على قوام (نسيج رقيق) ثم طبقيه على ثدييك واتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها قومي بالشطف مستخدمة عصير الخيار أو البصل وبعد ذلك استكملي الشطف بالماء النقي البارد، لمرة واحدة أسبوعياً.

- كما يمكنك خلط بياض البيض مع ملعقة من اللبن الزبادي وتركه على الثديين لمدة 20 دقيقة مع الشطف بعد ذلك جيداً بالماء البارد، لمرة واحدة أسبوعياً.