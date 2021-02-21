تراند اليوم : علماء يطورون علاج للقضاء على السعال المزمن

وكالات - الخليج 365

تمكن علماء من التوصل إلى أقوى علاج فعال حتى الآن للذين يعانون من السعال المزمن .

وقال القائمون على تطوير هذا العقار، الذي يُعد أول علاج جديد للسعال منذ 50 عاما، إن تناول قرص منه مرتين يوميا قلل من تكرار السعال بنسبة 75% في التجارب الأولية له.

ووصف قطاع الأبحاث لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية هذا العلاج بأنه واعد في محاربة السعال، ويجري حاليا دعم تجارب سريرية أوسع نطاقا للعقار تقودها جامعة مانشستر.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه إذا جرت هذه التجارب بنجاح، يأمل الباحثون في أن يكون العقار جاهزا للاستخدام العام خلال فترة من عامين إلى ثلاثة.

ويركز الباحثون بشكل مبدئي على الأشخاص الذين يعانون من سعال مزمن يستمر شهورا أو سنوات ولا يجد الأطباء له أي سبب محدد، ثم يمتد الأمر ليشمل المصابين بسعال عادي ناجم عن الأنفلونزا المعروفة.