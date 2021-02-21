تراند اليوم : مسلسل صد رد الحلقة 10 العاشرة .. مسلسل صد رد الحلقة 11 الجديدة :ثلاثى صد رد فى الجونة

يبحث الثلاثي بكتريا وحورس وكونو، في مسلسل "صد رد" عن طريقة لإعادة أموالهم الضائعة .وينطلق الثلاثى إلى شرم الشيخ بدعوة من القبطان سعيد سمكة والذى يتمتع بشعبية هائلة لدرجة بأن الثلاثى حصل على إقامة مجانية بسبب شهرته.

وسافر الثلاثى إلى الجونة من أجل البحث عن وظيفة لإعادة اموالهم الضائعة، من اجل السفر والهجرة لإيطاليا، ومن خلال حفلة بارتى ساعدهم الحظ على بداية السلم، ولكن هل عمل الثلاثى فى الوظيفة كما يجب هنا جاءت الكوميديا للثلاثي.

و تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة شباب في مقتبل العمر، حيث يسعى كل منهم لتحقيق ذاته داخل مصر، وذلك في إطار كوميدي. الأحداث الرئيسية للمسلسل تدور في حارة يتزعمها أحد الأشخاص، ويعتبره الشبان الثلاث مثلهم الأعلى، وهو نفسه من يقوم بتوجيههم طوال أحداث المسلسل للسفر خارج مصر.

ويواجه الثلاثة العديد من المشاكل من خلال محاولتهم السفر عن طريق تزوير جوازات السفر، ثم يقومون بمحاولات أخرى منها السفر إلى الغردقة للتعرف على أجنبيات، والهجرة من خلالهن إلى الخارج. المسلسل بطولة علي ربيع، وأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن، وسامي مغاوري، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هشام فتحي.

المسلسل من هنا