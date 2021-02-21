تراند اليوم : أطباء يكتشفون «شاش» منسي في بطن مريض منذ 4 سنوات

الرياض - الخليج 365

اكتشف فريق الجراحة الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنهاء معاناة مريض استمرت لأربع سنوات وسببها خطأ طبي من إحدى الدول المجاورة، حيث قام المريض بزارعة كلى قبل أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين وهو يعاني من ناسور في البطن يفرز صديد بجوار منطقة الزراعة وتم تحويل الحالة إلى مستشفى التخصصي على أن هذا الناسور له اتصال بالقولون .

وحسب تقرير الأشعة المقطعية، وبعد إجراء منظار جراحي وتحرير القولون، لم يتبين وجود أي اتصال بالقولون وتم على إثرها فتح منطقة الناسور فقط وعلى عمق 7سم أسفل الأنسجة والعضلات، وكانت المفاجأة بوجود شاشة منسية حول الكلية المزروعة منذ زراعة الكلى قبل أربع سنوات وتم استخراجها وتفريغ كامل الصديد وكان حجمها 40 في 40 سم وتم تنظيف الجرح وتماثل المريض للشفاء.

وبين الدكتور سامي العصاري رئيس قسم الجراحة العامة استشاري جراحة القولون والمستقيم بالمناظير والروبوت، أن المريض كان يعاني من أمراض في صمامات القلب وناسور وصديد بجوار الكلية المزروعة ولم تحدث له أعراض تسمم شديدة، وذلك لاستمراره على علاج تثبيط المناعة المستخدم بعد زراعة الكلى.