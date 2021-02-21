تراند اليوم : مسلسل سمرقند الحلقة 11 أونلاين

في أحداث مسلسل سمرقند للحلقة الماضية روت الملكة توركان لزوجها الملك شاه جميع ما حدث معها طوال الخمسة عشر عامًا الذي ابتعد فيهم ملك شاه عن توركان بفعل سحر زوجته الثانية زبيدة

حدثت مواجهة قوية بين غرام والملكة زبيدة حيث أرادت كلا منهما ان تبعد التهمة عن نفسها وتتهم الأخرى بأنها السبب فيما ألت إليه الأمور

في تلك الأثناء كان الملك شاه قادم إلى غرفة زبيدة ليتأكد مما روته توركان فسمع مشاجرة زبيدة مع الجارية غرام حول من المذنبة الكبرى في أمر السحر الذي صنعاه سويًا للملك

لم يصدق الملك ما سمعه ولم يصدق أن هذه الأفعى هي زوجته التي سلبت عقله طيلة خمسة عشر عامًا.

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اصدر ملك شاه حكمه على زبيدة بأن تبقى حبيسة القصر حتى تموت

تخلت غرام عن زبيدة وذهبت إلى توركان تعتذر لها ولكن توركان لم تسامحها وأمرت بدفنها حية

قررت الملكة توركان نقل الملكة زبيدة إلى السجن وأرسلت لها الحرس لتنفيذ قرارها

تجول عمر الخيام في السوق ومعه الجارية التي هداه إياها الملك نصر خان فوجدا الملكة أتون خاتون تغني في السوق كجارية فتعرفت عليها الجارية التي عاشت معها عشر سنوات في القصر ولكن عمر الخيام لم يصدقها وظن أنها جارية تشبه الملكة ليس أكثر.