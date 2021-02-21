تراند اليوم : الآداب تلقي القبض على المغنية المصرية ريموندا حقيقة ام شائعات

القاهرة/الخليج 365-غزة

تداولت عدة مواقع أخبار وشائعات مفادها إلقاء مباحث الاداب القبض على المغنية المصرية، ريموندا، أثناء غنائها في أحد مقاهي مدينة الإسكندرية، لكنها أطلت أخيراً عبر برنامج "صح النوم" موضحة ما حصل.

وأشارت الأخبار المتداولة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الآداب" ألقت القبض على ريموندا، لارتدائها ملابس خليعة، في أحد مقاهي الاسكندرية. المغنية المصرية والعضوة في "نقابة المهن الموسيقية" حلت ضيفة على برنامج الإعلامي محمد الغيطي "صح النوم"، وأوضحت أن عناصر في الاداب طلبوا الاطلاع على أوراقها القانونية، وتأكدوا من سلامتها، وفقاً لها.

وقالت بأنهم طلبوا منها استلام أوراقها من مديرية الأمن، ما أثار اندهاشها. وأضافت أنها توجهت إلى مديرية الأمن، واستلمت أوراقها، مؤكدة أنها لم تواجه مثل هذا الموقف "المهين" سابقاً، كاشفة عن تعرض مغنين كثيرين في الاسكندرية للموقف نفسه.

من جهتها نشرت صور فستانها نافية اعتراض "الآداب" عليه أو اعتباره خليعاً، مؤكدة أن أي محضر رسمي لم يُحرر بحقها، ولافتة إلى أن الاعتراض على الملابس عادة يُطبق على الفنانات الاستعراضيات وليس المغنيات.

واكدت بأنها وكلت محامياً لاتخاذ إجراءات ضد كل من تداول اسمها مقروناً بالقبض عليها، معتبرة أنها "لن تترك حقها أو حق أولادها". كما كشفت خلال البرنامج عن إصابتها بسرطان البنكرياس، ونفت شائعات حول انضمامها إلى فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية.