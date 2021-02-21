تراند اليوم : 10 فوائد صحية للأسماك لا تعرفونها

غزة- الخليج 365:

دائماً ما نسمع عن الفوائد الصحية لتناول السمك فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الحمض الدهني الأوميجا-3 بالإضافة الى كونه مصدرًا للبروتين منخفض الدهون. وحديثاً، أثبتت الدراسات أن تناول وجبتين من السمك أسبوعين يحدّ من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض. تعرفي معنا إلى الأمراض والاضطرابات الصحية التي يمكن تقليل خطر الاصابة بها عن طريق تناول السمك.

1- الاكتئاب

الاكتئاب ينتج من نقص الحمض الدهني الأوميجا-3 في الدماغ. وبما أن الأسماك مصدر غني بالأوميجا -3 فتناول السمك بصورة منتظمة يساعد بصورة كبيرة في علاج الاكتئاب.

2- أمراض القلب والأوعية الدموية

نوع البروتين الموجود في لحوم الأسماك له القدرة على رفع مستوى الكولسترول الصحي (LDL) في الدم. كما أن له القدرة على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، جلطات الدم، والتهاب أنسجة القلب. لذلك ينصح بالإكثار من تناول السمك لمرضى القلب والأوعية الدموية كمصدر آمن للبروتين.

3- تقوية النظر

تناول الأم المرضعة للسمك يعمل على تحسين نظر الطفل الرضيع. فالأم التي تتناول السمك بكثرة أثناء الرضاعة، يحتوي لبنها على تركيزات عالية من الحمض الدهني الأوميجا-3 الذي يعمل على تعزيز البصر عن طريق تعزيز شبكية العين.

4- الربو وحساسية الصدر

تفيد العديد من الدراسات الحديثة الى أن تناول الأسماك وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة يساعد بشكل كبير في تخفيف أعراض الربو وحساسية الصدر وخاصة عند الأطفال.

5- التهاب المفاصل الروماتويدي أو الروماتيزم

تناول السمك أسبوعيا يحدّ من الالتهاب والأعراض المؤلمة المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها من أمراض المناعة الذاتية.

6- اضطرابات الدماغ

الأسماك الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية لها دور كبير في تحسين صحة أنسجة الدماغ، وهذا بدوره يمنع عددا كبيرا من أمراض واضطرابات الدماغ، مثل مرض الألزهايمر والصرع والتشنجات، وأشكال معينة من مرض التوحد.

7- الولادة المبكرة

تشير العديد من الدراسات الى أن الحوامل اللواتي يتّبعن نظامًا غذائيًا يعتمد على تناول الأسماك بشكل كبير، يقل لديهنّ خطر الولادة المبكرة مقارنة بغيرهنّ.

8- مرض السكر

تناول الأسماك يعتبر طريقة فعالة لإحداث توازن في مستوى السكر في الدم ومنع الارتفاع المفاجئ للأنسولين وخاصة لدى مرضى السكر.

9- الخرف

تشير الدراسات إلى أن كبار السن الذين يتناولون الأسماك بصفة منتظمة (على الأقل مرة واحدة في الأسبوع) ينخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بصورة كبيرة.

10- السرطان

يساهم الحمض الدهني الأوميجا-3 المتوفر في معظم أنواع الأسماك في خفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 50%، وخاصة سرطان القولون وسرطان الثدي.

الفوائد الصحية للأسماك لا تعدّ ولا تحصى لك ولعائلتك كلها. لذلك احرصي على توفير وجبة أسبوعياً على الأقل من الأسماك في نظامك الغذائي.