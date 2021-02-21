تراند اليوم : كبار السن الاكثر عرضة للاصابة بفيروس نقص المناعة وفق دراسة طبية

لندن/الخليج 365-غزة

احصت دراسة جديدة زيادة في حالات إصابة كبار السن بفيروس نقص المناعة "إتش آي في" المسبب لمرض الإيدز .

وأجرى باحثون من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها دراسة حول معدلات تشخيص المرض في 31 دولة خلال الفترة من 2004 إلى 2015.

وبحسب الدراسة، فإنه بحلول 2015 بلغت نسبة الإصابة بين من تجاوزوا الخمسين شخصا من بين كل ستة أشخاص، وذلك في مقابل حالة واحدة من بين كل عشرة قبل عشر سنوات.

وبينت زيادة حالات الإصابة في هذه الشريحة العمرية بـ16 دولة، من بينها بريطانيا وألمانيا.

و توصلت الدراسة، التي نشرتها دورية "ذا لانسيت إتش آي في"، إلى أن تشخيص حالات الإصابة في مراحل متقدمة بفيروس نقص المناعة بين كبار السن يجعل من الصعب علاج المرض على الأرجح.

وتحدثت انستازيا فاريس، الباحثة المشاركة في الدراسة :"نربط دائما الإصابة بفيروس إتش آي في بالشباب الذين يمارسون الجنس بنشاط، ونفترض أن النشاط الجنسي مرتبط بمن هم أصغر سنا".

وقالت :"تشير هذه النتائج إلى أن وباء الإصابة بالفيروس يتطور في اتجاهات جديدة، وسجلت حالات الإصابة بين كبار السن خلال السنوات العشر الماضية زيادة، في حين باتت حالات الإصابة بين الأصغر سنا ثابتة".

وهذه الدراسة لم تتناول أسباب زيادة حالات الإصابة بين كبار السن بفيروس إتش آي في، لكنها توصلت إلى أن طريقة انتقال المرض كانت في الغالب عن طريق ممارسة الجنس بين رجل وامرأة. وأشارت إلى أن نسب الإصابة بين الرجال بالمرض أكثر من السيدات في مراحل لاحقة.

وأكدت الدراسة إلى زيادة الوعي وإجراء فحوص طبية وتنظيم حملات توعية مخصصة لمن تجاوزوا سن 50 عاما.

وأشارت لارا تافوشي، المشرفة على الدراسة :"تسلط نتائج دراستنا الضوء على حاجتنا الواضحة لتقديم برامج شاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة إتش آي في، تضم التوعية وتوفير الواقي الذكري وتحسين فرص إجراء الفحوص الطبية والعلاج"

وركزت على احتياجنا إلى رفع وعي العاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان عموما بهذه القضية بغية الحد من هذه المشكلة وتوعية الناس بمخاطر فيروس إتش آي في وطرق الوقاية من الإصابة به".