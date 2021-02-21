تراند اليوم : "قطار أسوان" يطيح مسؤولا مصريا بارزا

قرر وزير النقل المصري، هشام عرفات، الأحد، إعفاء مسؤول كبير من منصبه وتشكيل لجنة تحقيق في أعقاب خروج قطار عن مساره، أسفر عن وقوع إصابات، وإحداث إرباك في حركة القطارات جنوبي مصر، وفق ما أورد مراسلنا.

وذكر المراسل أن الوزير قرر إقالة رئيس الهيئة القومية لـ"سكك حديد مصر"، سيد سالم، من منصبه وتكليف، أشرف رسلان، بمهام رئيس الهيئة.

وكان 6 أشخاص قد أصيبوا في حادث خروج القطار رقم"982 القاهرة- أسوان" عن مساره، صباح الأحد، بمركز "كوم أمبو" بمحافظة أسوان، وأظهرت صور ومقاطع فيديو سقوط عدد من عربات القطار خارج القضبان الحديدية.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، جرى نقل المصابين إلى مستشفى "كوم أمبو" المركزي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت ما بين رضوخ وكدمات.

وعادت حركة القطارات في خط "القاهرة- السد العالي" من العاصمة حتى إدفو إلى طبيعتها، فيما يتم تحويل خط القطارات القادمة من القاهرة إلى محطتي الأقصر وإدفو، وفقا لبيان وزارة النقل.

وذكرت الوزارة أنها تنسق مع محافظة أسوان لتوفير حافلات لنقل الركاب من محطة أسوان حتى محطة إدفو والعكس.

وباشر فريق من النيابة العامة بأسوان بمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، وذلك بناء على تكليف من النائب العام